Linaje criollo: Debuta hijo de una excelente campeona millera y trae destacados trabajos en La Rinconada

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El segundo meeting de la temporada 2026 iniciará el día domingo 03 de mayo con la reunión número 19, en el hipódromo La Rinconada. La jornada presentará una cartelera de 11 competencias sin eventos selectivos, donde la sexta carrera marcará el comienzo del 5y6 Nacional.

Esta primera válida, será reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros y en donde participarán un total de 12 ejemplares.

Potro debutante: Pedigrí de lujo R19 La Rinconada Datos hípicos

Entre los inscritos destaca un tordillo cuyo pedigrí sugiere un futuro de campeón: Catirote. El potro, nacido el 20 de enero de 2023 en el Haras Oropal, es un hijo de Poltergeist en la matrona venezolana Catirota.

El aprendiz Félix Velásquez será el encargado de montar al tresañero debutante con un hándicap de 53 kilos y preparado por Aldo Traversa para los colores del Stud EMCA, con un hándicap de 53 Kg.

En cuanto al pedigrí de Catirote, mencionamos lo siguiente: En la cría nacional, Poltergeist es también padre de los ejemplares: High Potential, Sue Storm, Reina de Vela, Catira Peshosha, Señora Mercedes, Yankee Lake, entre otros, mientras que por el lado de su madre Catirota fue ganadora y figuradora selectiva en La Rinconada, al mismo tiempo se alzó con el título de Campeona Millera en el año 2015 y hay que destacar que es una hija del otrora campeón velocista y ahora padrillo Pirlo.

Catirota sobresalió en el Clásico Andrés Bello en La Rinconada

Pirlo con triunfo en la Copa Gaceta Hípica edición 2009 en La Rinconada.

Catirota es madre también de Catira Peshosha y este debutante es su segundo producto registrado en el país.

Trabajos previos para su debut: La Rinconada.

Los últimos ejercicios realizados por Catirote en la arena caraqueña y previo a su carrera de estreno en el 5y6 dominical fueron: El día 09 de abril marcó en 400 metros 28.1; luego el 18 de abril, registró 47 segundos exactos 600 metros, cómodo y el 24 de abril, los 800 los pasó 48.8, al tiro, veloz y muy bien.