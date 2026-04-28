Stud Los Audaces: El pilar del éxito en el primer cuatrimestre de 2026 en La Rinconada

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El universo de las carreras de caballos constituye un engranaje de múltiples factores donde la precisión es la norma. Este ciclo vital inicia en los campos de cría, bajo la mirada del vendedor, y culmina en la mano del comprador. En este contexto, el propietario se erige como la pieza fundamental para el sostenimiento de la actividad hípica global. Su rol trasciende la simple tenencia de un animal; es el inversionista que, con visión y riesgo, apuesta por ejemplares destinados a transformarse en los grandes corredores y futuros campeones que alimentan la pasión de las mayorías.

Lo alcanzado por el Stud Los Audaces bajo la dirección de Luis Camargo en este periodo inicial de la temporada no solo es destacable, sino sencillamente digno de un análisis profundo. La inversión realizada por esta divisa rindió frutos de forma inmediata y constante. Tras el cierre de la reunión número 18 el pasado domingo, los registros oficiales confirmaron una realidad irrefutable: el Stud Los Audaces se consolidó como la divisa más ganadora del primer cuatrimestre del año.

Una alianza estratégica de alto nivel: Primer Meeting

El éxito de estos colores no es producto del azar, sino de una estructura de trabajo sólida. De la mano del entrenador Humberto Correia, quien cumplió una labor excepcional al ocupar el segundo lugar de la estadística profesional solo detrás de su colega Riccardo D’Angelo, la cuadra logró un total de 17 triunfos. Esta cifra no solo les otorgó el liderato absoluto en su categoría, sino que los situó en un plano de superioridad frente a otras históricas y respetadas divisas del hipismo nacional.

Calidad sobre cantidad: El sello de una divisa élite

Más allá del volumen de victorias, resalta el criterio de selección de los allegados a la organización. Los propietarios demostraron un tino impecable al momento de adquirir purasangres con un potencial genético y físico superior. Una muestra clara de este acierto es el rendidor Astuto, un ejemplar que ya demostró con creces su valía en la pista.

Sin embargo, el nombre que hoy acapara todos los titulares es el del importado Preposition (USA). Este flamante ganador del Clásico "Presidente de la República" (GI) la prueba más antigua del calendario venezolano ratifica el estatus de la divisa. Gracias a su juventud y a su óptima salud tras el esfuerzo realizado en la milla y media, el castaño asoma un futuro brillante. De mantener esta condición, Preposition se proyecta como el rival a batir en los grandes eventos de fondo que restan por disputarse en el óvalo de Coche.

El Stud Los Audaces cierra así un cuatrimestre de ensueño, donde la inversión inteligente y la pasión por el triunfo se unieron para escribir una página dorada en la historia reciente de La Rinconada. El compromiso por mantener esta hegemonía continúa, con la mirada puesta en los retos que traerá consigo el segundo meeting del año.