¿Se te olvidó?: El ejemplar que sufrió tropiezos en su debut selectivo regresa a la pista de La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada abre sus puertas este domingo 3 de mayo para dar inicio formal al segundo meeting de la temporada 2026. La jornada consta de un atractivo programa de 11 competencias, donde el juego del 5y6 Nacional eje central de la afición tendrá su punto de partida en la sexta prueba de la tarde. En este escenario, el nombre de Niño Del Cielo acapara la atención de los analistas y apostadores tras una ausencia de 105 días de las pistas.

Un talento de estirpe con sed de revancha: La Rinconada

El potro castaño, ficha del Stud “San Manuelito” y bajo la tutela profesional de Ismael Martínez, vuelve a la acción en una carrera especial para ejemplares de tres años, nacionales e importadas, debutantes o no ganadores. El compromiso se disputará en un recorrido de 1.200 metros y cuenta con un incentivo económico adicional de 33.800 dólares a repartir.

El historial de Niño Del Cielo está marcado por la calidad. Nacido en el prestigioso Haras Los Samanes Polo And Racing, es hijo del semental Grand Adventure en la matrona Princess Valeria, por el reconocido Henny Hughes. Su última presentación oficial data del 14 de diciembre de 2025, fecha en la que disputó el Clásico “Cañonero”. En aquella oportunidad, pese a su condición de gran favorito, múltiples tropiezos durante el recorrido le impidieron la victoria; no obstante, rescató un meritorio segundo lugar tras una demostración de gallardía.

El reto de la superación física

Tras aquel debut selectivo, el camino del purasangre enfrentó un duro obstáculo. Cuando el equipo se disponía a concretar su segunda salida, una fractura en el carpo derecho obligó a su retiro inmediato y a un proceso de recuperación absoluta. Este domingo, tras superar el quirófano y los ajustes necesarios en el entrenamiento, el castaño buscará saldar la deuda con sus seguidores.

Para este retorno, la confianza del establo recae en la conducción de Hemirxon Medina, quien tendrá la responsabilidad de guiar al talentoso corredor desde el aparato de partidas. La condición física del ejemplar, sumada a su linaje y a la experiencia previa en lotes jerárquicos, lo posiciona como la carta fundamental para abrir con éxito el pool nacional de este domingo.