Cita con la historia: Conozca el próximo paso de Princesa Fina en el óvalo de La Rinconada

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La campeona del momento, Princesa Fina, ratificó su excepcional condición física en su más reciente actuación. Con apenas cuatro años, esta yegua castaña posee los atributos necesarios para alcanzar hazañas históricas y proyecta un futuro brillante en la hípica nacional.

Bajo la tutela de Humberto Correia Jr., la corredora conquistó el afecto de la afición. Cada una de sus presentaciones en la pista despierta una emoción genuina entre los fanáticos, quienes son testigos de su capacidad para sumar victorias con un estilo sobresaliente.

El pasado domingo 26 de abril, el hipódromo La Rinconada fue testigo de una exhibición de casta. La nacida y criada en el Haras La Orlyana asumió el reto de enfrentar a los machos en la primera edición de la Copa Negresco, evento que se disputó a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 nacional de la reunión número 18.

En un recorrido de 1.400 metros, la yegua mostró una convicción absoluta y selló un triunfo honorífico. Con un registro de 84”2, la castaña ratificó su superioridad en la pista y consolidó su posición como la figura estelar del momento.

Princesa Fina: Iguala a Triple Coronada Sandovalera Próximo paso

Con esta victoria, la descendiente de King Seraf en Queen Love alcanzó una seguidilla de ocho triunfos consecutivos. Gracias a esta marca, la castaña iguala el registro de invicta que estableció en su momento la triplecoronada Sandovalera.

Ahora bien, el próximo paso de la pupila de Humberto Correia Jr. apuntaría hacia una meta más ambiciosa: Los 10 lauros en fila que obtuvo la "Reina de Reinas", Bambera. Esta posible hazaña representaría una cita histórica del hipismo venezolano, por lo que la afición hípica aguardará con expectativa y será testigo presencial de un récord que consagrará la yegua en la arena caraqueña en su campaña en el óvalo de Coche.