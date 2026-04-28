Imbatible: Conozca al Haras venezolano que impuso su ley en el primer meeting de La Rinconada

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El Haras La Orlyana, baluarte de la cría del purasangre en Venezuela, conquistó el campeonato de la estadística tras finalizar el primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada.

Este nuevo título ratifica la efectividad de su plantel de padrillos yeguas madres y gracias al desempeño de piezas clave como la campeona Princesa Fina, el criadero no solo lideró el renglón de triunfos, sino que además mantiene un alto promedio de efectividad en cada salida a la pista. Con este logro, La Orlyana reafirma su papel protagónico en la hípica nacional y proyecta un dominio sostenido para el resto del año.

La Orlyana: Ejemplares Ganadores La Rinconada Datos Hípicos

Desde su fundación en 2008, el prestigioso establecimiento de cría ubicado en el estado Anzoátegui mantiene una trayectoria de excelencia en el turf nacional. El criadero, propiedad de Orlando Martínez y Ana de Ramírez, concretó un total de 20 victorias durante el primer meeting de la temporada en el principal óvalo del país.

El meeting inició el mes de enero y culminó el pasado domingo 26 de abril con un balance positivo. Esta cifra garantizó el liderato de la estadística además de reafirmar la calidad de sus purasangres.

Prueba de estos triunfos fue por intermedio de sus ejemplares: Skull Tropper, Ralfcristopher, la campeona invicta Princesa Fina, Reina Fabricia, Queen Dragons, Rose Sensations, Star Plus, Big Valdi, My Girl Alejandra, My Goajira Adorada, Huracán Cumanés, Multiverso, Pontevecchio, Latina Parts, Quality Princess, El Gran Barlovento.

Asimismo, La Orlyana se alzó también con las selectivas del primer cuatrimestre del año: Clásico Segula C (GIII), Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), Clásico Blondy (GIII) y la primera Copa Negresco.

Finalmente, cada victoria por parte del establecimiento de cría de la familia Martínez-Ramírez reafirma su compromiso con la excelencia genética y asegura un lugar de honor en la historia dorada del hipismo venezolano.