Relojes a favor: El hijo de la selectiva Docoreña impresiona en sus trabajos previos en La Rinconada

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El óvalo de Coche se prepara para una jornada de alto impacto este domingo 3 de mayo. La reunión número 19 de la temporada 2026, correspondiente al segundo meeting del año, presenta una cartelera de once competencias caracterizadas por la paridad. Este equilibrio en los lotes asegura un espectáculo de primer nivel y un reto para los analistas, especialmente con la activación del 5y6 Nacional a partir de la sexta carrera de la tarde.

La prueba que abre el pool nacional destaca como una de las más complejas del programa. Un total de 12 ejemplares de tres años, tanto nacionales como importados, debutantes o no ganadores, medirán fuerzas en una distancia que promete sorpresas desde el aparato de partidas.

Un estreno con sello de calidad: 5y6 nacional R19

En este escenario de alta competitividad, el entrenador Fernando Parilli Jr. presenta de forma oficial al potro castaño El Abusador. El prospecto del Stud ‘Z.M’ contará con la conducción del jinete profesional Arnaldo Chirinos. Este tresañero es hijo de Identity Politics en la recordada Docoreña, por Hatch The Storm, y cuenta con el sello de crianza del Haras Oropal.

La expectativa en torno a este debut no es casual. El Abusador carga con la responsabilidad de continuar el legado de su madre, Docoreña, una yegua que bajo la tutela de Miguel Contini defendió los mismos colores del Stud ‘Z.M’. La zaina fue una corredora excepcional que acumuló cuatro triunfos en solo diez presentaciones, con un palmarés que la acreditó como la Campeona Sprinter del año 2017.

El factor genético: la huella de Docoreña

El análisis del pedigrí de El Abusador revela una base sólida de velocidad y precocidad. Su madre destacó en las pruebas de mayor exigencia del calendario hípico nacional. A los tres años, Docoreña alcanzó la gloria en el Clásico Sprinters Yeguas (G2) y el Clásico Tapatapa (G3). Asimismo, sumó figuraciones de valor al escoltar a los ganadores en la Copa El Corsario y obtener el tercer puesto en la Copa Lady and Me.

El domingo, en la primera válida para el 5y6 nacional sirve de plataforma para que su primer descendiente busque emular aquellas hazañas. La preparación del establo de Parilli Jr., sumada a la experiencia de Chirinos, coloca a El Abusador como una de las piezas clave para descifrar el siempre difícil juego de las mayorías en el inicio del mes de mayo.

Estos han sido los ejercicios: La Rinconada carreras

Abr 10 W. Ochoa E/P 16,2 31,2 45,4 (600) 63,1/78,4// cómodo.

Abr 17 A. Chirinos E/S 14 27,2 40,1 52,1 (800) 64,1 2P 77,1/93,2// Fenómeno sin hacerle nada.

Abr 24 A. Chirinos E/S 31 44,2 56,2 68,1 (1000) 80,1 2P 92,3 4p 107,2/ Sin hacerle nada y Fenómeno. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.