Tal día como hoy: El "Tordillo de Acero" que marcó una época dorada en el hipismo venezolano

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Tal día como hoy 28 de abril, pero del año 1998, el Haras Tamanaco fue escenario del nacimiento de un ejemplar que perpetuó una leyenda: El primer hijo de la yegua inolvidable Stillwater.

Fruto del cruce con el semental On Retainer, el potro recibió el nombre de Tutmosis y heredó no solo el característico pelaje tordillo de su madre, sino también su resistencia incombustible sobre la pista.

Tordillo de Acero: Campaña de lujo La Rinconada Datos Hípicos

Tutmosis emuló la longevidad competitiva de su madre conocida como la "Tordilla de Acero" a través de una campaña extensa y productiva que se prolongó hasta los siete años de edad.

A pesar de sus múltiples lesiones, es un ejemplar que batalló por completo en la pista de Coche, por lo que dejó campaña de 20 victorias en 59 actuaciones.

Inicialmente, Tutmosis estuvo en la cuadra del reconocido entrenador Antonio Bellardi, luego pasó a las manos de Manuel Azpurua Aranda, después llegó a la cuadra de Miled Ziadie y por último fue entrenado por Humberto Correia.

Asimismo, el “Tordillo de Acero” defendió con los colores del Stud Mondego del recordado propietario Don Custodio Correia Dos Ramos, padre del destacado entrenador.

Por su parte, el trainer Humberto Correia acumuló innumerables victorias con este purasangre entre ellos: La Copa Rayo Laser, Copa El Gran Sol, Clásico Socopó (2004), Copa Jib Dancer (2005), Copa Gaceta Hípica, Copa El Chama y la Copa El Corsario.

Su trayectoria permanece hoy como un testimonio de nobleza y salud, cualidades que lo consagraron como uno de los corredores más rendidores de su generación en el óvalo de Coche.