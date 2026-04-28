Cronómetros de lujo: Conozcan a los ejemplares que han dejado los mejores tiempos en la distancia de 1.500 metros

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El pasado domingo 26 de abril se finalizó el primer meeting de la temporada 2026 con la realización de la reunión 18 en el hipódromo La Rinconada, pue contó con una programación de 10 competencia que incluyó la primera edición de la Copa Negresco como prueba central de la jornada dominical cuya victoria fue para la yegua Princesa Fina que una vez más ratificó su invicto en el óvalo de Coche.

Yegua: Importada logra mejor tiempo La Rinconada Datos Hípicos

Para el cierre con broche de oro el meeting inicial del año, en la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional se disputó para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadora de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.500 metros y estuvo conformada por 12 participantes.

La vencedora de la última prueba válida fue para la importada Dance To Remember (USA) (llevó el número 11 en la gualdrapa), fue conducida por Jaime “Pocho” Lugo y entrenada por Riccardo D’Angelo para los colores del Stud Perseverancia, propiedad del señor Wilfredo Guevara.

El tiempo de la carrera fue para 92’’3 para el tiro de 1.500 metros y abonó Bs. 133,22. Cabe destacar que este es el mejor tiempo que logró la norteamericana para este mismo recorrido en el año 2026.

Un dato interesante es que la pupila de D’Angelo venía de tener un descanso de tan solo 14 días luego de ganar en su debut el día 12 de abril en el óvalo de Coche.

Así lo resaltó el reconocido trainer en entrevista con Will Narváez para el programa Club Hípico transmitido por el canal de YouTube de INH Multitransimisión: “La yegua mantiene una gran condición. En su última competencia corrió de forma cómoda y demuestra que es de gran calidad y con un futuro inmenso.

Mejores tiempos para 1.500 metros: La Rinconada

La distancia de 1.500 metros cuenta con escasos antecedentes en la programación de competencias del óvalo caraqueño más allá de la poca frecuencia, los tiempos registrados han sido destacados.

Master Shot y Ambrosía poseen la marca más veloz para el trayecto, con un tiempo de 92”2 establecido el 31 de agosto de 2025. Por su parte, la importada Dance To Remember (USA) ratificó su excelente condición el pasado domingo 26 de abril de 2026; la zaina detuvo el reloj en 92”3, cifra que la sitúa entre las referencias de este tiro en La Rinconada.