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Una tarde majestuosa presenciada este sábado 2 mayo con la disputa de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) 152 en el hipódromo de Churchill Downs, a casa llena. Un espectáculo de altura en el que corceles y jinetes dieron lo máximo para lograr la máxima gesta histórica.

La carrera “brava” donde ningún jinete con su ejemplar da oportunidad al rival. La prueba en la que la regla de cortesía se rompe. Una competencia que todos quieren ganar a como de lugar. Ese es el Kentucky Derby.

Kentucky Derby: Junior Alvarado tuvo que solventar muchos golpes

La edición disputada este sábado, no escapa a estas excepciones. Golden Tempo, se coronó campeón, y se libró de todos estos contratiempos que sufrieron todos sus rivales.

Chief Wallabee, conducido por el Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, no escapó de los golpes durante la curva y recta final. Alvarado, luego de la carrera, indicó que corrió increíblemente, fue sacudido por todos lados y luchó con fuerza. Solo no había un camino claro cuando necesitaba hacer un movimiento detrás de los caballos.

La repetición de la carrera así se observa. Chief Wallabee, al tener ese claro, el ejemplar reaccionó y atropelló con fuerzas por líneas internas, pero fue una respuesta tardía, debido a que Golden Tempo, Renegade y Ocelli tomaron el control, para dejarle un cuarto lugar meritorio.

Alvarado, “Tuve un buen viaje, pensé que estaba en la posición que quería estar. Estaba siguiendo a Further Ado, y en el octavo poste (1,600 m), las cosas se pusieron un poco tensas y perdimos un poco de impulso. Pero hizo una carrera bastante buena, nada de lo que avergonzarse. Me dio lo que tenía hoy.” Así concluyó el ganador del Derby de las Rosas 2025.