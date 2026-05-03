Emisael Jaramillo, el campeón venezolano logra otra prueba de grado en Santa Anita Park

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Mientras todas las miradas se centraban en Churchill Downs por la disputa del Kentucky Derby (G1), donde Golden Tempo y sus conexiones hacen historia, en la costa oeste de Estados Unidos el jinete venezolano suma un nuevo logro al conquistar otra prueba de grado en Santa Anita Park, ahora en el Hollywood Meet, tras su sorprendente victoria con Mondego en el Charles Whittingham Stakes (G2T) por 200,000 dólares.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo luce inmenso en California

Un total de once carreras se disputaron este sábado 2 de mayo en Santa Anita Park, que incluyó el Charles Whittingham Stakes (G2T) por $200,000 en pista de grama como prueba central de la tarde, en la que Emisael Jaramillo, sobre Mondego, captura este evento en el brinco final sobre Flashiest para imponerse por medio cuerpo en esta prueba que se corrió en 2,000 metros.

Para Mondego, Jaramillo ha sido fundamental. Entrenado por Michael McCarthy, el castrado de 6 años tenía un historial de 0 victorias en 4 carreras de grado antes de que Jaramillo tomara las riendas este invierno. Rápidamente, Jaramillo consiguió su primera victoria en una carrera de grado en el San Marcos Stakes (G3T), también de 2 kilómetros. Ahora, la dupla ha sumado una victoria en la carrera de larga distancia sobre césped más importante de la temporada en Santa Anita.

Criado en Gran Bretaña, Mondego es hijo de Lope de Vega, propiedad de Cheyenne Stable; suma su quinta victoria en 21 carreras con ganancias de $539,047. McCarthy ya había ganado el Whittingham en 2023 con Offlee Naughty.