Emisael Jaramillo va con todo por este Stakes de 100 mil dólares en Santa Anita Park

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Este domingo el hipódromo de Santa Anita Park, programó una cartelera de nueve carreras en la que incluyó el Santa Barbara Stakes de $100,000 en distancia de 2.400 metros en pista de grama. Esta prueba es liderada por Hey Jessie con la monta de Emisael Jaramillo para el entrenador Sean McCarthy.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo listo para otro stakes

La tercera carrera de la jornada dominical en el hipódromo de Santa Anita Park, fue reserva para el Santa Barbara Stakes de $100,000 que atrajo a cinco yeguas maduras lideradas por Resolve y Hey Jessie, esta del entrenador Sean McCarthy que va con la monta de Emisael Jaramillo.

Resolve, que ha estado a punto de ganar en tres finales de infarto consecutivos en sus últimas carreras, incluyendo el Santa Ana Stakes (G3) del mes pasado, buscará finalmente lograr su primera victoria en una carrera de stakes el domingo. Entrenada por Leonard Powell, lleva la monta de Héctor Berrios.

Hey Jessie, entrenada por Sean McCarthy, terminó sexta en el Santa Ana. Esta potranca de cuatro años, hija de Grazen y criada en California, busca su primera victoria en una carrera de stakes contra rivales de alto nivel. Antes del Santa Ana, Hey Jessie quedó segunda, a medio cuerpo de la ganadora Vodka Vodka, en el Unusual Heat Turf Classic para caballos criados en el estado, celebrado el 17 de enero en Santa Anita. El jinete Emisael Jaramillo monta a Hey Jessie por primera vez.

El Santa Barbara Stakes inicia a las 5:00 p.m. hora venezolana.