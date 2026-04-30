Kentucky Derby: Mira la terrible estadística que persigue a Todd Pletcher para la carrera que paraliza al mundo

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El Kentucky Derby (G1) ha obtenido a lo largo de sus 151 ediciones tanto virtudes destacadas como estadísticas negativas, sobre todo para los profesionales que son leyendas en el Salón de la Fama y que, de manera inusual, no han podido ganar esta carrera tan relevante en su trayectoria profesional.

Kentucky Derby: Todd Pletcher lleva en su hombro un porcentaje negativo

La "terrible" estadística de Todd Pletcher en el Kentucky Derby (G1), radica en el contraste entre su dominio absoluto en el entrenamiento de caballos en Estados Unidos, y sus bajos resultados en la carrera más importante del año.

Aquí están los puntos clave de su historial hasta el Kentucky Derby 2026:

Récord histórico de participación: Pletcher es el entrenador con más participantes en la historia del Kentucky Derby, con 60 ejemplares enviados a la carrera, incluyendo la edición de 2026.

Pletcher es el entrenador con más participantes en la historia del Kentucky Derby, con 60 ejemplares enviados a la carrera, incluyendo la edición de 2026. Victorias limitadas: A pesar de la cantidad masiva de corredores, solo ha ganado dos veces en más de 25 años intentándolo: Super Saver (2010) Always Dreaming (2017)

A pesar de la cantidad masiva de corredores, solo ha ganado en más de 25 años intentándolo: Bajo porcentaje de efectividad: Con 2 victorias en 65 intentos, su porcentaje de victorias está por debajo del 3%, una cifra muy baja para un miembro del Salón de la Fama que suele ganar con cerca del 20% en general.

Con 2 victorias en 65 intentos, su porcentaje de victorias está por debajo del 3%, una cifra muy baja para un miembro del Salón de la Fama que suele ganar con cerca del 20% en general. ITM (In the Money - Top 3): Su estadística de llegar entre los tres primeros también es considerada baja, con solo 8 caballos en el dinero (2 primeros, 2 segundos, 4 terceros) de 60 participantes.

Su estadística de llegar entre los tres primeros también es considerada baja, con solo 8 caballos en el dinero (2 primeros, 2 segundos, 4 terceros) de 60 participantes. Racha de derrotas: En 2025, su racha récord de 21 años consecutivos con al menos un participante en el Derby se rompió cuando su caballo Grande fue retirado.

En 2025, su racha récord de 21 años consecutivos con al menos un participante en el Derby se rompió cuando su caballo fue retirado. Kentucky Derby 2026: Para la edición de 2026, Pletcher llega con el favorito matutino, Renegade, que ganó el Arkansas Derby (G1), pero la narrativa persiste sobre su capacidad para "concretar" en el máximo nivel del Derby.

Como dato curioso ha presentado cinco ejemplares en dos ediciones: 2007 y 2013. Revolutionary en el 2013, fue su mejor actuación con un tercer lugar.

La estadística es considerada "terrible" o "esquiva" no porque sea un mal entrenador (es el líder histórico en ganancias), sino porque la inmensa cantidad de dinero y caballos de primera línea que presenta no se traduce en el éxito proporcional en Churchill Downs el primer sábado de mayo.