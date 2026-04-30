Kentucky Derby: Este es el ejemplar a vencer una vez conocidas las tendencias históricas para las Rosas

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A pocas horas de esta emocionante carrera, los apostadores buscan aclarar sus dudas y tener en sus manos algún ejemplar que los lleve a la taquilla. El Kentucky Derby (G1) ha sido centro de atención de los handicappers que tratan de tener dentro de sus pronósticos al ganador del Derby de las Rosas. Una competencia dentro de una competencia, de quién es el mejor.

Kentucky Derby: Tendencias reveladoras

Durante los últimos años, las herramientas y la tecnología han ayudado a esclarecer un poco el desarrollo de cada carrera y el desenlace de esta. Por ende, entregamos a ustedes las tendencias que están alrededor de cada ejemplar y cada prueba que sirve de preparatoria para el Derby. Una vez desglosado cada una de ellas, llegamos a la conclusión de que el ejemplar que reúne todas esas características es: Commandment.

Se preparó en el Florida Derby.

Recorrió los últimos tres octavos de milla del Florida Derby en :36.52.

Se preparó en una carrera distinta al Blue Grass Stakes o al Wood Memorial.

Ha corrido tres veces este año.

Corrió como potro.

Ha corrido cinco veces en total.

Su última carrera fue hace cinco semanas.

Obtuvo un puesto entre los cuatro primeros en su última carrera preparatoria, ganando el Florida Derby.

Es hijo de Into Mischief, es ganador de una carrera de grado 1 sobre 1 1/16 millas.

Nunca ha competido fuera de Estados Unidos.

Commandment solo tiene un inconveniente: su tendencia a remontar desde la mitad del pelotón, lo que podría dejarlo más rezagado de lo ideal para el Kentucky Derby (G1). Sin embargo, dado el éxito de los caballos que remontan en ediciones recientes del Derby, no consideramos que esto sea un obstáculo importante para la victoria.