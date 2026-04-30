Kentucky Oaks: Esto deberías considerar en tus jugadas para el clásico más importante para potrancas

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El Kentucky Oaks (G1), llega con una bolsa de premios de 1.5 millones de dólares, que se disputará el viernes en Churchill Downs. En esta prestigiosa competición participan 14 potrancas de 3 años, se dan cita para coronarse como la reina de la temporada.

Kentucky Oaks: El evento que sirve de preludio para Derby de Kentucky

Este viernes con una cartelera de 13 competencias con siete stakes, engalana la jornada del Kentucky Oaks Day. El Kentucky Oaks (G1) marca la primera vez que la mayoría de estas potrancas correrán la distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros).

1. Explora, esta hija de Blame entrenada por Bob Baffert con Flavien Prat, encima llega con un récord de cuatro victorias y producción de $1,053,000. Llega con dos victorias este año. Baffert es tres veces ganador del Oaks con Silverbulletday en 1999, Plum Pretty en 2011 y Abel Tasman en 2017.

2. Zany, perdió su invicto en su cuarta carreras detrás de Percy's Bar. Pletcher tiene cuatro victorias en el Oaks en su historial y tres de ellas fueron para potrancas que eventualmente se convirtieron en campeonas de 3 años, Ashado en 2004, Rags to Riches en 2007, Princess of Sylmar en 2013 y Malathaat en 2021. Irad Oriz Jr., es su piloto.

3. Search Party, es una de las cuatro hijas de Gun Runner en la carrera, es la más experimentada con sus ocho carreras. Necesitó cinco carreras para obtener su primera victoria.

4. Counting Stars, Francisco Arrieta con Mark Casse se combinan con esta potra que posee cuatro victorias y ganancias de $972,606. Tiene mucha fuerza en los puntos finales de carrera.

5. Meaning, ganó dos veces en el camino a las Oaks con la monta de Juan Hernández desde una posición de acecho, con fuerte atropellada.

6. My Miss Mo, scratch (retirada)

7. Dazzling Dame, Brittany Russell y Luis Sáez, se combinan con esta potra que tiene cuatro triunfos en seis salidas, todas como potranca de 2 años.

8. Bottle of Rouge, scratch (retirada).

9. Always a Runner, invicta (2-2) de Chad Brown, que contará con José Ortiz, por vez primera en su lomo. Ganó el Gazelle (G3) que fue la última carrera hacia las Oaks.

10. Prom Queen, Javier Castellano, llevará las riendas de esta corredora de Brad Cox, viene de una aplastante victoria por ocho cuerpos en dos curvas, en el Gulfstream Park Oaks le aseguró su lugar en el Kentucky Oaks. Cox intentará ganar el Oaks por cuarta vez, sumándose a Monomoy Girl en 2018, Shedaresthedevil en 2020 y Good Cheer el año pasado.

11. Percy's Bar, es la única millonaria del cotejo presentada por Ben Colebrook que suma $1,015,121 producto de tres victorias oficiales y un segundo puesto cuando fue descalificada en el Alcibiades (G1).

12. Bella Ballerina, scratch (retirada)..

13. Pashmina, siempre se mantuvo en el marcador en cada una de las carreras camino al Oaks, sumando lo justo y necesario para estar presente.

14. Brooklyn Blonde, es la única con ganancias menores a los 100 mil dólares, $96,500. Fue ganadora en su primera carrera de una milla en su tercer intento contra un grupo de seis.

15. Lovely Grey, entra al grupo por el retiro de Bottle of Rouge. Será su segunda carrera en una pista de tierra.

16. Nycon, entra al grupo por el retiro de My MIss Mo. Tiene una victoria en cinco presentaciones.

17. Resist, entra en lugar de Bella Ballerina. Llega a esta carrera con dos victorias, y dos terceros lugares. Uno en el Cincinnati Trophy Stakes y el otro en el Bourbonette Oaks.

La Kentucky Oaks (G1) que se correrá bajo las luces y está programada como la carrera número 13 de 13, con hora de inicio fijada para las 8:40 pm hora venezolana.

Nuestras favoritas: Zany (2) – Explora (1) – Meaning (5) - Prom Queen (10)