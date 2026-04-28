¿Dónde, cuándo y a qué hora ver las Kentucky Oaks (G1) en Venezuela?

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El Kentucky Oaks 2026 marcará un hito histórico al celebrarse por primera vez en horario nocturno, permitiendo que la máxima cita para las potrancas de tres años se dispute bajo los reflectores de Churchill Downs. Este cambio al prime time busca elevar la emoción de una de las carreras más prestigiosas del hipismo mundial, donde la ganadora es coronada con el tradicional manto de lirios.

Para los aficionados en Venezuela, la jornada del viernes 1 de mayo será imperdible, especialmente por la habitual presencia de jinetes y entrenadores criollos en la escena internacional. A continuación, presentamos los detalles logísticos para que no pierdas detalle de la competencia:

Horario y Fecha

Evento Fecha Hora (Venezuela) Kentucky Oaks 152 Viernes, 1 de mayo de 2026 8:40 p.m. Inicio de jornada Viernes, 1 de mayo de 2026 12:30 p.m.

Dónde y Cómo Ver