¿Dónde, cuándo y a qué hora ver las Kentucky Oaks (G1) en Venezuela?

El Kentucky Oaks 2026 marcará un hito histórico al celebrarse por primera vez en horario nocturno, permitiendo que la máxima cita para las potrancas de tres años se dispute bajo los reflectores de Churchill Downs. Este cambio al prime time busca elevar la emoción de una de las carreras más prestigiosas del hipismo mundial, donde la ganadora es coronada con el tradicional manto de lirios.
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Para los aficionados en Venezuela, la jornada del viernes 1 de mayo será imperdible, especialmente por la habitual presencia de jinetes y entrenadores criollos en la escena internacional. A continuación, presentamos los detalles logísticos para que no pierdas detalle de la competencia:
Horario y Fecha
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Evento
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Fecha
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Hora (Venezuela)
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Kentucky Oaks 152
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Viernes, 1 de mayo de 2026
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8:40 p.m.
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Inicio de jornada
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Viernes, 1 de mayo de 2026
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12:30 p.m.
Dónde y Cómo Ver
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Plataforma
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Medio / Canal
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Detalles
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Televisión
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ESPN / ESPN 4
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Cobertura en vivo por cable.
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Streaming
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Disney+
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Señal de ESPN para dispositivos móviles.
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Especializado
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FanDuel TV
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Transmisión de toda la cartelera hípica.
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Internacional
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Peacock / NBC Sports
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Señal oficial de EE. UU. (en inglés).