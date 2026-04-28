Kentucky Derby: Este debería ser estilo de carreras para el Derby de las Rosas 2026

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El Kentucky Derby (G1) tendrá una nómina de veinte caballos y presenta una amplia diversidad de estilos de carrera. Las cuatro versiones más recientes del Derby de Kentucky se han destacado por tener ritmos vertiginosos, con los primeros clasificados batallando entre sí hasta el agotamiento y dejando espacio para los rezagados; sin embargo, aunque hay varios favoritos en la línea de salida, no se puede asegurar un ritmo tan demandante.

Kentucky Derby: La sabermetría juega un papel importante

Según la métrica, muy de moda en estos tiempos, no solo para el beisbol organizado que se emplea con mas frecuencia. Pero el estudio métrico se utiliza y aplica para evaluar el rendimiento en cualquier disciplina deportiva, de manera, de obtener una manera más objetiva que las estadísticas tradicionales. El deporte ecuestre no escapa de este estudio.

De manera que el uso de la sabermetría en las carreras de caballos ha permitido medir factores como la velocidad, el tiempo y las condiciones de la pista con mayor precisión.

Como el Speed Index (Índice de Velocidad): Compara el tiempo del caballo con el promedio.

Beyer Speed Figures: Números que clasifican el rendimiento.

De acuerdo a esto, consideramos que este debería ser el planteamiento de cada ejemplar:

Kentucky Derby: Según se puede predecir los estilos de carrera

Los expertos en apuestas hípicas suelen predecir los estilos de carrera de los participantes del Derby de Kentucky, pero no siempre se cumplen las expectativas. Algunos caballos sufren carreras complicadas que los desvían de su posición. Otros, en cambio, muestran una velocidad sorprendente o retroceden intencionadamente más que en carreras anteriores.

Los que corren en la primera posición o muy cerca de ella

Six Speed (17): La velocidad parece ser la única oportunidad para un corredor inicialmente catalogado como un tipo más de velocidad/media distancia.

Pavlovian (16): Desde que le pusieron las gríngolas hace dos carreras, mejoró mucho. Necesita una salida limpia y se prevé que salga con fuerza.

Potente (14): puede que se mantenga cerca aquí, pero hay posibilidades de que marque el camino con una salida rápida.

So Happy (8): Posee cifras de Early Pace de tres dígitos, necesita estar ubicado en un lugar destacado para ser efectivo.

Los que se caracterizan por su estilo de carrera temprano/presionante

Danon Bourbon (7): El japonés es muy táctico y tiene posibilidades de acercarse en la competición.

Further Ado (18): Posee la velocidad para marcar su propio ritmo, mostrando preferencia por correr a pocos cuerpos del puntero.

Intrepido (3): Ha demostrado ser más eficaz corriendo a corta distancia, pero es justo cuestionar su velocidad.

Chief Wallabee (12): Es más bien un caballo que corre desde atrás en ambas carreras, pero la incorporación de anteojeras y los entrenamientos intensos pueden sugerir que estará en una posición más adelantada esta vez.

Albus (2): Es imposible predecir a qué distancia estará al principio tras su victoria en el Wood Memorial (G2), pero sí corrió muy cerca de la cabeza en carreras anteriores.

Los que van hacia la mitad del pelotón

The Puma (9): Último en las salidas recientes, pero siempre a unos cinco cuerpos del líder de grupos. Necesita posicionarse bien desde la gatera, no quiere quedarse muy atrás dada la gran cantidad de rematadores que han participado.

Emerging Market (15): También busca evitar quedarse demasiado rezagado en las etapas iniciales, pero su mejor rendimiento se da cuando va desde atrás.

Incredibolt (11): Mostró mayor habilidad táctica, en el Virginia Derby, podría presionar en un intento de estar más en la mitad del grupo.

Commandment (6): Puede que esté relativamente atrás, pero es elegible para establecerse por delante de los rematadores profundos; buscará dar un golpe serio en las etapas finales.

Renegade (1): Este talentoso corredor de remate tiene la velocidad necesaria para correr más cerca de lo previsto.

Los que se clasifican como rematadores

Fulleffort (20): Este caballo, que se caracteriza por su capacidad para cerrar la carrera, logró su mejor resultado al ser pilotado de forma un poco más agresiva durante las primeras etapas de la última carrera preparatoria.

Silent Tactic (13): Intentará empezar a alcanzar a sus rivales después de recorrer tres cuartos de milla.

Golden Tempo (19): No se desviará de su estilo de carrera, le gusta quedarse muy atrás y ofrecer una gran remontada al final.

Wonder Dean (10): Ha tenido malas salidas y poca velocidad en la puerta, lo que le hace propenso a quedarse rezagado si vuelve a salir tarde.

Right to Party (5): Surgió de la nada para terminar segundo en el Wood Memorial, pero ha demostrado carecer de velocidad inicial.