Kentucky Derby: Mike Smith en busca de la historia a bordo de So Happy

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A falta de menos de una semana para correrse el 152 del Kentucky Derby (G1), primer paso de la triple corona norteamericana, en distancia de 2.000 metros, en la cual se han dado varios cambios en los últimos días, en especial los ejemplares que no participarán en la misma. Mike Smith, de 59 años, no da ventajas y estuvo sobre los lomos del ejemplar So Happy para su ejercicio final.

Kentucky Derby: Mike Smith, el legendario, busca un hito

El jinete miembro del Salón de la Fama, Mike Smith, de 59 años, se movió con determinación por Churchill Downs el pasado fin de semana para llevar el ejercicio final de su montura para el Derby de Kentucky (G1) del 2 de mayo, So Happy.

Tras preparar al potro de 3 años ocho días antes de la carrera de 5 millones de dólares, Smith tuvo que espolearlo manualmente para que corriera solo 5 furlongs en 1:00 1/5. So Happy galopó 6 furlongs en 1:14 1/5, continuando con el patrón habitual de entrenamiento complaciente del potro.

Kentucky Derby: Los récords están para romperse

Mike Smith es el jinete más experimentado en la historia del Derby con 28 montas. Ganador con Giacomo. a la victoria en 2005 y regresó al círculo de ganadores en 2018 a bordo del invicto favorito Justify.

Smith y John Velazquez, que monta a Further Ado, son los dos únicos jinetes en la carrera de este año con múltiples victorias en el Derby.

Si ganara el Derby el próximo sábado, superaría a Bill Shoemaker como el jinete de mayor edad en ganar esta histórica carrera. Shoemaker tenía 54 años cuando Ferdinand ganó en 1986. Los récords están para romperse.