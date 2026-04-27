Kentucky Derby: Identifica a los jinetes ganadores del Derby de las Rosas, que están presente en la edición 152

La edición 152 del Kentucky Derby (G1) se llevará a cabo el sábado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs. El evento tendrá un programa de 14 carreras. Carreras que comienzan a las 11:00 de la mañana, hora de Venezuela. La hora de salida para la prueba principal de la carta será a las 6:57 p.m. Además, tendrá siete programas de grado previos a las Rosas.
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Kentucky Derby: Jinetes activos ganadores que participan en el Derby
Se han efectuado 151 Kentucky Derby, y a lo largo de su historia encontramos a grandes jinetes leyendas, entre ellas seis jockeys activos que al menos han ganado una carrera de las Rosas.
- John Velázquez, para la presente edición el Salón de la Fama, contará con la montura de Further Ado, para el entrenador Brad Cox. Johny V. antes lo ganó con Animal Kingdom 2011, Always Dreaming 2017 y Authentic 2020.
- Mike Smith, ganador con Giacomo 2005 y Justify 2018, este año lleva las riendas del ejemplar So Happy para el entrenador Mark Glatt.
- Flavien Prat, irá con Emerging Market para Chad Brown. Antes lo hizo con Country House 2019.
- Javier Castellano, lleva las riendas de The Puma, para Gustavo Delgado, misma yunta del ganador Mage 2023.
- Junior Alvarado, campeón regente, tiene el compromiso con Chief Wallabee para Bill Mott, ganadores con Sovereignty la edición anterior.
- Brian Joseph Hernández Jr., ganador con Mystik Dan en 2024, repite este año con el ejemplar Six Speed, que viene de hacer campaña en Emiratos Árabes con el entrenador Bhupat Seemar.