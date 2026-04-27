Kentucky Derby: Identifica a los jinetes ganadores del Derby de las Rosas, que están presente en la edición 152

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La edición 152 del Kentucky Derby (G1) se llevará a cabo el sábado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs. El evento tendrá un programa de 14 carreras. Carreras que comienzan a las 11:00 de la mañana, hora de Venezuela. La hora de salida para la prueba principal de la carta será a las 6:57 p.m. Además, tendrá siete programas de grado previos a las Rosas.

Kentucky Derby: Jinetes activos ganadores que participan en el Derby

Se han efectuado 151 Kentucky Derby, y a lo largo de su historia encontramos a grandes jinetes leyendas, entre ellas seis jockeys activos que al menos han ganado una carrera de las Rosas.