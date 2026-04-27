Kentucky Derby: ¿Podría repetirse la hazaña con The Puma de Gustavo Delgado?

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La 152.ª edición del Kentucky Derby (G1), que tendrá lugar el sábado 3 de mayo en el famoso hipódromo de Churchill Downs, situado en Louisville, Kentucky. El hipódromo de las Torres Gemelas volverá a ser el escenario para la carrera más emocionante de dos minutos en el deporte real. The Puma, llega con la preparación de Gustavo Delgado con Javier Castellano, quienes buscan repetir la historia de 2023.

Kentucky Derby: The Puma sale por la mitad

El ejemplar The Puma, que ha tenido un entrenamiento y preparación camino al Derby de las Rosas, similar al ejemplar Mage, ganador de la edición 2023 con la misma yunta zuliana. The Puma, le toca el puesto de salida nueve (9).

Gustavo Delgado, posterior al sorteo, expresó sentirse satisfecho por la posición de largada del hijo de Essential Quality, que busca tumbar los 53 años sin que un ganador del Derby desde esta gatera.

The Puma, en sus carreras recientes, ha estado siempre a unos cinco cuerpos del líder en cada una de sus presentaciones. En esta ocasión, saliendo en la mitad del grupo, Javier Castellano necesita posicionarse bien desde la gatera; no puede quedarse muy atrás dada la gran cantidad de rematadores que van participando.

¿Podría repetirse la hazaña?

The Puma estuvo a punto de conseguir su segunda victoria consecutiva en el Florida Derby (G1); hace tres años, Mage también había logrado un excelente segundo puesto en el Derby floridense.

Javier Castellano, miembro del Salón de la Fama, ha participado en 17 ocasiones en el Kentucky Derby (G1), logrando su victoria más destacada en 2023 con el ejemplar Mage. Antes de la victoria, sus mejores actuaciones incluían un tercer lugar con Audible (2018) y un cuarto lugar con Normandy Invasion (2013).

Gustavo Delgado, por su parte cuenta con una trayectoria en esta carrera que incluye participaciones con Majestic (2016), Bodexpress (2019) y la victoria con Mage en la edición 149, siendo el segundo entrenador venezolano en lograrlo.

Riva Ridge (1972) fue el último ejemplar en el Kentucky Derby (G1) por el puesto de salida nueve (9). Desde que se empezó a utilizar una puerta de salida para el Derby en 1930, los caballos que salen por allí tienen un récord de 4-6-8 en 96 carreras, con un porcentaje de victorias del 4,3% y una proporción de caballos que quedan entre los primeros puestos del 16,6%.