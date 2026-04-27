Samuel Marín se afianza como el líder de los jockeys en Estados Unidos

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Samuel Marín continúa siendo noticia después de su destacada actuación de la semana anterior. Alcanzó la cima del leaderboard de jinetes en Estados Unidos y estableció un nuevo récord (por ahora) de carreras ganadas en una temporada en el hipódromo de Tampa Bay Downs, con un total de 15 victorias, entre las que se incluyen seis triunfos el viernes e igual número el domingo.

Samuel Marín ratifica su dominio sobre los jinetes venezolanos

Marín, quien cumple su quinta temporada en suelo estadounidense, totaliza 120 victorias con una producción de $2,610,746. De igual manera, domina el mitin de Tampa Bay Downs, con 149 victorias, nueva marca para este óvalo en una temporada, cuando restan cuatro días de carrera para culminar el meeting invernal-primavera.

El segundo más ganador de los jinetes venezolanos es Samy Camacho, con 84 victorias y producción de $2,362,979. Además, es segundo en el meeting de Tampa Bay Downs con 77 victorias, y es líder del Spring Meet de Gulfstream Park con 22 triunfos.

El tercer nativo es el zuliano Mychel Sánchez, quien hasta la fecha totaliza 83 primeros y una producción de $2,741,290 para sus conexiones, y se mantiene en tope de la tabla en Parx Racing, con 61 triunfos camino a su cuarto título consecutivo en Pensilvania.

Luego continúa Sonny León, con 64 victorias, que ha tenido un repunte en el standing de Tampa Bay Downs. El top cinco es Francisco Arrieta, con 56 lauros, y es líder de los venezolanos con una producción sobre los cinco millones de dólares en premios.

Francisco Arrieta es líder en producción

Mientras que el jinete mayor productor de dinero de los venezolanos es Francisco Arrieta, y por segundo año consecutivo a la fecha, con $5,052,546 para sus conexiones al cierre del primer cuatrimestre, gracias a 56 triunfos.

Junior Alvarado y Javier Castellano lo secundan en ese departamento con $4,163,922 con 42 victorias y $3,517,090 con 48 triunfos, respectivamente.