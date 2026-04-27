Gelinotte entrenada por el venezolano Efraín Arguinzones arrasa en el Gran Premio Valderas en España

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Este domingo se corrió el Gran Premio Valderas, conocido popularmente como la Poule de Potrancas, es una de las carreras de caballos más prestigiosas y fundamentales en el calendario hípico español, disputada tradicionalmente en abril en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. El triunfo le correspondió a Gelinotte, entrenada por el venezolano Efraín Arguinzones.

Gelinotte con autoridad se lleva la más importante en España

Dentro de este grupo de competencias, el entrenador venezolano Efraín Arguinzones tuvo participación con la yegua Gelinotte en las 1000 Guineas de España o Gran Premio Valderas, conocido popularmente como la Poule de Potrancas, que marca el inicio del circuito de pruebas clásicas de primavera para los ejemplares de tres años.

Gelinotte, viene de participar en Arabia Saudita, en la que ocupó el cuarto lugar, el 28 de febrero, se llevó a cabo el Super Saturday en Meydan, en lo que fue la Jumeirah 1000 Guineas en 1,600 metros, en la que Piana (FRA) se quedó con el triunfo con registro de 1:38.48.

Gelinotte, regresó España con miras de seguir su campaña pistera como tresañera bajo la tutela siempre del entrenador venezolano Efraín Arguinzones, para llevarse así, este evento que está destinada exclusivamente a potrancas de tres años, sobre una distancia de 1.600 metros en hierba, y sirve para coronar a la mejor "milla" de su generación.

Una victoria contundente

La clásica madrileña, disputada sobre 1.600 metros, permitió medir a la mejor generación femenina del momento en una carrera que cumplió con las expectativas. Culminó con una increíble y sobrada victoria de Gelinotte, que fue super cómoda a lo largo de todo el recorrido, con un impulso final en los últimos 300 metros.

Limerencia entró en segundo lugar a más de dos cuerpos, completando el podio de ganadoras con La Llosa en tercera posición a medio cuerpo. Propiedad de la Cuadra Global, impuso con clase y superioridad a sus rivales de alto nivel, y contó con la monta de Ricardo Sousa.