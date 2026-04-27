Breeders’ Cup:  Se va Colando gana el Gran Premio Pamplona (G1) en Perú

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Este fin de semana se disputó la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In (ganas, estás adentro), con la diputa del Gran Premio Pamplona (G1) en el Hipódromo de Monterrico en Lima, Perú, prueba en la cual Se va Colando se llevó los honores y se clasifica Se va Colando directo a la Filly & Mare Turf (G1T), a correrse el 30 y 31 de octubre en Keneeland.

Breeders’ Cup: Se Va Colando se queda con los honores

Este domingo llegó la Breeders’ Cup Series Challenge “Win and You’re In” al hipódromo de Monterrico, Perú, con una clasificatoria directa para la Filly & Mare Turf (G1T) de $2 millones a disputarse el 30 y 31 de octubre en Keeneland.

El Gran Premio Pamplona (G1) en distancia de 2,000 metros, en la cual Se Va Colando, yegua de tres años nacida en el Haras Vacación se queda con el Clásico Pamplona (G1-2000m-Grama) que se disputó en el Hipódromo de Monterrico.

La defensora de los colores del Stud Jet Set, conducida por H. Bocanegra, derrotó por 2 cuerpos a Super Sienna (Mendelssohn). La entrenada por J. Suárez Villarroel, marcó 2.01.24 para la distancia.



Se Va Colando es una hija de Treasure Beach (Galileo) y Tulipera por Dynamix. Completa una campaña de ocho presentaciones, cuatro victorias (dos clásicos) y dos figuraciones. Acumula en premios $56.825, registra una campaña selecta de triunfos en los clásicos Pamplona (G1) y Mari July (L), además de una figuración selectiva, segunda en el Oscar Berckemeyer Pazos (G3).