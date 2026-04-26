Teao de Chile arrasa con feroz atropellada el Gran Premio Latinoamericano (G1)

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Con una condición física de primer nivel, el potro de tres años Teao (Chi), montado por Luis Torres, conquista la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano (G1) - Copa Jockey Plaza, disputado este domingo 26 de abril en el hipódromo de Monterrico, en Perú.

Al mostrar un magnífico avance en la parte final de la carrera, el entrenado por Julio Orellana que defiende los colores del Stud El Tata, se impuso ante clasificados ejemplares del sur del continente, en una competencia que tuvo como premio global $300,000.

Chile invade tierras peruanas en el Latinoamericano

Teao había ganado el pasado 1 de febrero en el Valparaíso Sporting Club, El Derby (Grupo 1), una carrera legendaria de la hípica chilena que se disputa en 2,400 metros sobre grama y la cual forma parte de la Triple Corona Nacional.

El descendiente de Ya Primo (Ganador también de El Derby y el Latinoamericano) en Ti Ricorderai, criado por el reputado Haras Don Alberto, surgió desde los lugares intermedios para descontar y al ingresar a la recta final de la pista de grama, atacó con firmeza, pues no consiguió rival alguno que comprometiera su triunfo, el cual logra en tiempo de 2:00.16 para la milla y cuarto en césped.

Ganador ahora de 6 carreras en 12 salidas, y en la grama con marca de 2 de 6, Teao (Chi) conquista para su propietario una bolsa de $180,000. Galikovic (Uru) fue segundo después de liderar parcialmente en la entrada de la tierra derecha. El tercero alcanzó a obtenerlo The Gladiator’s Hat (Arg) y cuarto fue Olympic Oman (Brz), superfecta que relega a los anfitriones que, hasta la fecha habían liderado en Monterrico, pues Padre Roberto (Per), uno de los favoritos, no fue enemigo en ningún momento.

De esta manera, Chile gana por vez número 11 el Gran Premio Latinoamericano y queda a una victoria de Brasil, el país con mayor cantidad de triunfos (12). Esta fue la séptima ocasión en la que el Latinoamericano se celebró en Perú y la primera oportunidad en pista de grama, pues las anteriores había sido sobre arena y en dos distancias diferentes (2.200 y 2.000 metros).