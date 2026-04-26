Ka Ying Rising hace historia en Hong Kong: 20 victorias seguidas y nuevo récord en el Chairman's Sprint Prize (Gr1)

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Este domingo 26 de abril en el hipódromo Sha Tin, Hong Kong, el ejemplar de origen neozelandés Ka Ying Rising ratificó su posición como el mejor caballo del mundo, al conquistar el Chairman's Sprint Prize (Gr1) para la distancia de 1.200 metros.

Bajo la monta del jockey Zac Purton y presentado por Davis Hayes, el cincoañero Ka Ying Rising logró por segundo año consecutivo la victoria en la mencionada selectiva de Grado 1, al mismo tiempo extendió su triunfo número 20 de manera consecutiva.

Mejor tiempo: 1.200 metros Chairman's Sprint Prize (Gr1) Sha Tin Datos hípicos

El purasangre ganador detuvo el crono en 1:07,10, por lo que ahora posee seis de los nueve mejores tiempos más rápidos en el tiro de los 1.200 metros en pista de grama del óvalo asiático.

Con este nuevo trofeo se le suma también a los laureles del Centenary Sprint Cup (Gr1), la Queen's Silver Jubilee Cup (Gr1) y la Sprint Cup (Gr2), y de esta manera completa la Serie Speed de Hong Kong por segunda temporada de manera consecutiva.

“Fue agradable volver a batir el récord de la pista, aunque sólo un poco. Cuando lo dejé ir, aceleró, pero dio un par de pasos para mantener el equilibrio un poco, pero una vez que aceleró, aceleró extremadamente bien y a lo largo del camino se sintió muy cómodo y muy confiado.”, comentó el látigo Purton luego de culminada la prueba selectiva.

Por su parte, el preparador Hayes considera sentirse afortunado al tener un ejemplar de la talla como Ka Ying Rising: “Hace mucho tiempo pensé que podría haber sido el mejor caballo que entrené, y hace aproximadamente un año pensé que definitivamente era el mejor caballo que entrené, y ahora creo que es uno de los mejores caballos que he visto.”

A su vez, el trainer dijo que el próximo paso de su pupilo sería defender el título en la carrera de grama más rica del mundo como lo es The Everest (Gr1) a disputarse en Sydney, Australia el mes de octubre.