Camino a las 20 victorias consecutivas: Ka Ying Rising enfrenta a cinco rivales en el Chairman's Sprint Prize (G1)

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La madrugada de este martes, el campeón velocista y el mejor caballo del mundo según los premios Longines, Ka Ying Rising, de origen neozelandés, ajustó sus condiciones para enfrentarse a cinco rivales en la el Chairman's Sprint Prize (G1) este domingo 26 de abril en el hipódromo Sha Tin, Hong Kong.

El hijo de Shamexpress (NZ) mantiene excelentes condiciones

Tras llevarse la victoria 19 victorias consecutivas en el Sprint Cup (Grupo 2), en distancia de 1,200 metros, el pasado 6 de abril. La mañana de este martes, Ka Ying Rising voló en su trabajo de ajuste final para el evento que se corre el domingo 26 de abril en el hipódromo Sha Tin, jornada especial FWD Champion Day en Hong Kong.

Ka Ying Rising, bajo la monta de su jinete habitual Zac Purton, está listo para su intento de asegurar por segundo año consecutivo una victoria en el Chairman's Sprint Prize (G1) el domingo 26 de abril, lo que sería su triunfo 20 de manera consecutiva.

El ejemplar de cinco años, entrenado por David Hayes, tiene una temporada impecable, con sus últimos triunfos en la Centenary Sprint Cup en enero, la Queen's Silver Jubilee Cup en febrero y la Sprint Cup, a principios de mes.

Estos son los cinco candidatos que enfrentarán al campeón neozelandés: Helios, Beauty Waves, Fast Network, Comanche Brave y Satono Reve.