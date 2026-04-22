Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 22 de abril

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles 22 de abril el hipódromo de Tampa Bay Downs, celebra la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

En la presente jornada se realizarán nueve carreras sin pruebas stakes. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.700m, arena (12:18 p.m. VEN)

Curlina Star (1) ha mostrado mejoría en sus anteriores carreras para este compromiso.

ha mostrado mejoría en sus anteriores carreras para este compromiso. Winning Shot (5) terminó en un reñido segundo lugar la última vez y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos.

terminó en un reñido segundo lugar la última vez y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos. New Centsation (6) se merece ser considerada.

Segunda carrera: 1.664m, arena (12:48 p.m. VEN)

Toby B (4) tras su impresionante victoria en la última carrera, se perfila como el rival a batir y podría repetir la hazaña. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Tercera carrera: 1.664m, arena (1:18 p.m. VEN)

Classy Disposition (3) terminó segunda por un estrecho margen en esta misma distancia la última vez y parece ser la rival a batir .

terminó segunda por un estrecho margen en esta misma distancia la última vez y parece ser la rival a batir Lady Dominance (6) veterana ganadora de seis carreras y sus posibilidades aumentan para esta carrera.

veterana ganadora de seis carreras y sus posibilidades aumentan para esta carrera. Viking Queen (7) también merece ser tenida en cuenta.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (1:50 p.m. VEN)

Vino's Valentine (7) ganó en Gulfstream la última vez y baja de categoría, lo que podría ser decisivo.

ganó en Gulfstream la última vez y baja de categoría, lo que podría ser decisivo. Messi The Great (8) terminó segundo en esta misma distancia y pista en enero .

terminó segundo en esta misma distancia y pista en enero Breath Deeply (6) fue tercero la última vez y por lo lote, tiene amplias posibilidades.

Quinta carrera, 1.000m, grama (2:22 p.m. VEN)

Bahamian Moon (5) ganador de 12 carreras y se merece respeto ante este lote.

ganador de 12 carreras y se merece respeto ante este lote. Smithwick's Spice (3) baja de categoría tras quedar tercero en una carrera con hándicap en Monmouth Park la última vez y se perfila como fuerte rival.

baja de categoría tras quedar tercero en una carrera con hándicap en Monmouth Park la última vez y se perfila como fuerte rival. Power Attack (1) también merece ser tenido en cuenta

Sexta carrera: 1.400m, arena (2:55 p.m. VEN)

Gridlock (1) ganó de forma contundente en esta misma pista la última vez y puede repetir la hazaña .

ganó de forma contundente en esta misma pista la última vez y puede repetir la hazaña Factorbella (5) es ganadora en distancia similar, y merece ser considerada.

es ganadora en distancia similar, y merece ser considerada. It's Goodtobe Jose (6) pendiente con este animal.

Séptima carrera: 1.600m, grama (3:27 p.m. VEN)

Duchessa (5) ganó esta carrera en esta misma pista la última vez y se perfila como la favorita con dos victorias en cinco participaciones .

ganó esta carrera en esta misma pista la última vez y se perfila como la favorita con dos victorias en cinco participaciones Parlaypauline (2) terminó tercera detrás de la favorita la última vez y merece ser considerada .

terminó tercera detrás de la favorita la última vez y merece ser considerada Caura (7) baja de categoría tras ganar en esta pista.

Octava carrera; 1.664m, arena (3:59 p.m. VEN)

Jades Jay (5) tiene potencial para ganar en esta ocasión. Es ganadora constante en estos recorridos similares.

tiene potencial para ganar en esta ocasión. Es ganadora constante en estos recorridos similares. Tiz A Beast (1) ganó de forma contundente en esta misma distancia la última vez y parece ser enemigo .

ganó de forma contundente en esta misma distancia la última vez y parece ser enemigo Pando (3) también merece ser tenido en cuenta.

Novena carrera; 1.600m, grama (4:30 p.m. VEN)