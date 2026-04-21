Este es el futuro de Journalism tras su derrota en el Oaklawn Handicap (G2)

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El sábado se llevó a cabo una carrera épica, el Oaklawn Handicap (G2), en la que Journalism se enfrentó nuevamente con su archi rival Sovereignty y con el campeón maduro White Abarrio. Journalism, que tuvo un desempeño espectacular desde el principio, vendió cara su derrota en lo que fue su primer viaje de la temporada como caballo de cuatro años.

Journalism post carrera

Luego del enfrentamiento para ejemplares maduros, Journalism, finalizó en excelentes condiciones de su tercer lugar en la carrera que repartió 1.25 millones de dólares. Según su entrenador Michael McCarthy, retomará su rutina en Santa Anita, donde tendrá su preparación para la siguiente salida.

De esta manera, el ganador del Preakness Staes (G1) finalizó a solo 1 1/4 cuerpos de distancia del ganador, que obtuvo una calificación Beyer de velocidad de 106.

“Salió de esto en muy buenas condiciones”, dijo McCarthy. “Sin quejas. Simplemente lo ayudaremos a recuperar el ritmo y, obviamente, ahora pensaremos en la Met Mile”.

La Met Mile, una carrera de Grado 1 con una bolsa de premios de 1 millón de dólares, se disputará en Saratoga el 6 de junio, día en que se celebra la Belmont Stakes. Este será el plan inmediato para el hijo de Curlin que ha ganado 4.4 millones de dólares.