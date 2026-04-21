¡Récord! Lovcen impone su clase para ganar la primera gema de Triple Triada japonesa

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Tras el éxito de la primera gema para potrancas, los potros, se dieron cita en el hipódromo de Nakayama en la Satsuki Sho (G1) o también conocida como las 2000 Guineas japonesas, que es la primera etapa de la Triple Corona, en la que el ganador del Hopeful Stakes (G1) del año pasado, Lovcen, dominó a sus rivales en magnifica conducción.

Lovcen agenció récord en su victoria

Este domingo se disputo el Satsuki Sho (G1) en la que el ejemplar Lovcen, dominó esta competición de principio a fin y estableció un récord de 1:56.50 en los 2000 metros sobre césped firme el domingo, bajo la conducción del jinete Kohei Matsuyama, quien también se adjudicó la Oka Sho (G1) (1000 Guineas Japonesas) a bordo de Star Anise el domingo anterior.

El ganador criado en Japón es hijo de una yegua hija de Giant's Causeway, un semental notable que, entre sus muchos logros, quedó segundo tanto en la versión inglesa como en la irlandesa de las 2000 Guineas. Lovcen, derrotó en un final emocionante a Realize Sirius y Reichsadler, que arribaron segundo y tercero, respectivamente.

Lovcen, ahora tiene un récord de tres victorias en cuatro presentaciones. Su próximo objetivo serán las dos gemas restantes para ubicarse entre el grupo selecto de los ocho únicos ganadores de Triple Triada japonesa.

Entre los ganadores más destacados a lo largo de los años se encuentran Deep Impact (2005), Victoire Pisa (2010), Duramente (2015) y Contrail (2020). Contrail fue el último ganador de la Triple Corona Japonesa.