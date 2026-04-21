Churchill Downs abre su temporada de primavera con 50 Stakes y más de $27.8 millones en premios

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El hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky arranca este fin de semana con los nuevos incrementos para algunos stakes a disputarse en la temporada 152 del Sprint Mett, para correrse entre el 25 de abril y el 28 de junio. En total, han sido programadas 50 stakes, con un valor combinado de 27,8 millones de dólares, cifra récord, que abarca 44 días de carreras.

Churchill Downs incrementa sus premios a repartir

Una de las carreras que tuvo un incremento considerable y que anualmente sirve de antesala al Kentucky Derby (G1) fue el Turf Classic Stakes (G1); ahora tiene un premio de 1.5 millones de dólares. El aumento de 500,000 dólares para la carrera de césped de 1 1/8 millas (1,800 m) para caballos mayores es una de las 16 carreras de stakes que recibieron un aumento en la bolsa de premios para la presente reunión primaveral.

Los eventos más destacados son el Kentucky Derby (G1), de 5 millones, y el Kentucky Oaks (G1), de 1.5 millones de dólares. Durante la semana del Derby de Kentucky (del 25 de abril al 2 de mayo), se celebrarán 22 stakes con un valor acumulado récord de 19.1 millones de dólares, incluidas nueve carreras de stakes que suman 12.05 millones de dólares el día del Derby y siete que suman 5,55 millones de dólares el día de las Oaks.

Otros eventos destacados del Spring Meet incluyen el día previo de presentación de Stephen Foster con siete carreras de stakes que suman un total de $1.975 millones el 30 de mayo; el día de Stephen Foster con siete carreras de stakes que suman $3.1 millones el 27 de junio; y cuatro carreras de stakes del día de clausura por un valor de $1 millón el 28 de junio.

Además del Turf Classic, otras carreras stakes para el Derby Day que recibieron aumentos sustanciales fueron el Churchill Distaff Turf Mile (G2), pasando de 750.000 a 1 millón de dólares, y el Pat Day Mile Stakes (G2), que pasó de 600.000 a 750.000 dólares.