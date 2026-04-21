No perdonaron a este jinete por conducción “negligente” sobre la yegua Bailout Billy en Parx Racing

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Recordaron el caso sonado el martes 31 de marzo, en el hipódromo de Parx Racing, situado en Bensalem, Pensilvania, en donde sucedió algo sin precedentes que rara vez se ve en la conducción de un ejemplar pura sangre de carreras.

¿Qué pasó en la esa carrera con el jockey Eliseo Ruiz?

La novena carrera de la programación fue destinada a un Allowance por $50,000 en una distancia de 1,200 metros para yeguas adultas. Seis tomaron parte en ella. Bailout Billy, montado por Eliseo Ruiz de Puerto Rico, tomó el mando de la prueba a aproximadamente 600 metros de la meta. El jinete que tenía el control de su ejemplar iba en sus estribos muy a gusto.

A doscientos metros de la meta, la hija de Weiglia se encontraba "galopando" el cotejo. Ruiz, al mirar hacia su derecha, vio a Cocktail Humor con Mychel Sánchez acercándose rápidamente. No obstante, Eliseo se quedó inmóvil sobre su cabalgadura y pudo observar cómo Cocktail Humor le pasó por un lado y venció a la pensionada de Guadalupe Guerrero por cabeza.

Comisarios no perdonaron

A pesar, que la yegua había mostrado una conducta similar en carreras anteriores con el mismo jinete Eliseo Ruiz, por la manera de correr que no se le puede fustigar y arrear de manera contundente, los comisarios colocaron la carrera en observación e investigaron a su piloto por este hecho aislado.

Ruiz, por sus redes sociales escribió una carta donde explica el caso y que él, en ningún momento actuó de forma dolosa.

Ruiz, por sus redes sociales escribió una carta donde explica el caso y que él, en ningún momento actuó de forma dolosa.

Según una resolución publicada en el sitio web de la Asociación Internacional de Comisionados de Carreras, Ruiz y el abogado Andrew Mollica comparecieron ante la junta de comisarios el 9 de abril. Los comisarios determinaron que Ruiz "no se esforzó al máximo ni actuó con la debida diligencia" en la carrera.

Ruiz renunció a su derecho de apelación y quedará suspendido desde el 23 de abril hasta el 22 de mayo, ambos inclusive.

Bailout Billy ha sido inscrita para correr en Parx el 22 de abril, un día antes de que comience la suspensión de Ruiz, en el Unique Bella Stakes de $100,000. Dexter Haddock será el jinete de Bailout Billy, entrenado por J. Guadalupe Guerrero. Ruiz montará a otro caballo en esa carrera: Confirmed Star.