Kentucky Derby: Estos son los 20 candidatos posibles de la edición 152 para la carrera que paraliza al mundo

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Este sábado 25 de abril se llevará a cabo los sorteos de pista la edición 152 del Kentucky Derby (G1), conocido como "los dos minutos más emocionantes del deporte"; es una de las carreras de caballos más prestigiosas del mundo. Se celebra anualmente el primer sábado de mayo en Churchill Downs, Louisville, Kentucky, desde 1875, lo que lo convierte en la carrera de caballos más antigua que se corre ininterrumpidamente en Estados Unidos.

Kentucky Derby: Nómina con tres extranjeros

A dos semanas del prestigioso Kentucky Derby (G1) para su edición 152 tiene una garantía de 5 millones de dólares a repartir, a correrse el sábado 2 de mayo de 2026 y, por décima año consecutivo, un sistema de puntos escalonados en carreras seleccionadas determinará quién califica para la carrera más importante de Estados Unidos.

Cada año, 20 caballos tienen la oportunidad única de correr en el Kentucky Derby (G1), que para ganarse un lugar en la puerta de salida en cada una de las pruebas clasificatorias del “Road to the Roses” designadas en pistas del mundo.

Para este año, los extranjeros Damon Bourbon y Wonder Deam, representan a Japón y Six Speed con campaña en Arabia, le darán ese toque especial a la carrera que paraliza el mundo.

Pos. Ejemplar Jinete Entrenador 1 Commandment Luis Sáez Brad Cox 2 Futher Ado John Velázquez Brad Cox 3 Renegade Irad Ortiz Jr Todd Pletcher 4 So Happy Mike Smith Mark Glatt 5 Fulleffort Tyler Gaffalione Brad Cox 6 The Puma Javier Castellano Gustavo Delgado 7 Silent Tactic Cristian Torres Mark Casse 8 Emerging Market Flavien Prat Chad Brown 9 Albus Por asignar Riley Mott 10 Potente Juan Hernández Bob Baffert 11 Pavlovian Edwin Maldonado Doug O’Neill 12 Right to Party Christopher Elliott Kenny McPeek 13 Incredibolt Por asignar Riley Mott 14 Golden Tempo José L. Ortiz Cherie DeVaux 15 Stark Contrast Kazushi Kimura Michael McCarthy 16 Iron Honor Manuel Franco Chad Brown 17 Chief Wallabee Junior Alvarado William Mott 18 Damon Bourbon (Japón) Atsuya Nishimura Manabu Ikezoe 19 Six Speed (Euro/Medio) Mickael Barzalona Bhupat Seemar 20 Wonder Deam (Euro/Medio) Ryusei Sakai Deisuke Takayanagi

También y según el criterio; los elegibles serían: Chip Honcho, Intrépido y Litmus Test.