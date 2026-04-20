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Kentucky Derby: Estos son los 20 candidatos posibles de la edición 152 para la carrera que paraliza al mundo

Este sábado se llevarán a cabo los sorteos de pistas

Por

Darwin Dumont
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 12:00 pm
Kentucky Derby: Estos son los 20 candidatos posibles de la edición 152 para la carrera que paraliza al mundo
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Este sábado 25 de abril se llevará a cabo los sorteos de pista la edición 152 del Kentucky Derby (G1), conocido como "los dos minutos más emocionantes del deporte"; es una de las carreras de caballos más prestigiosas del mundo. Se celebra anualmente el primer sábado de mayo en Churchill Downs, Louisville, Kentucky, desde 1875, lo que lo convierte en la carrera de caballos más antigua que se corre ininterrumpidamente en Estados Unidos.

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A dos semanas del prestigioso Kentucky Derby (G1) para su edición 152 tiene una garantía de 5 millones de dólares a repartir, a correrse el sábado 2 de mayo de 2026 y, por décima año consecutivo, un sistema de puntos escalonados en carreras seleccionadas determinará quién califica para la carrera más importante de Estados Unidos.

Cada año, 20 caballos tienen la oportunidad única de correr en el Kentucky Derby (G1), que para ganarse un lugar en la puerta de salida en cada una de las pruebas clasificatorias del “Road to the Roses” designadas en pistas del mundo.

Para este año, los extranjeros Damon Bourbon y Wonder Deam, representan a Japón y Six Speed con campaña en Arabia, le darán ese toque especial a la carrera que paraliza el mundo.

Pos. 

Ejemplar

Jinete

Entrenador

1

Commandment

Luis Sáez

Brad Cox

2

Futher Ado

John Velázquez

Brad Cox

3

Renegade

Irad Ortiz Jr

Todd Pletcher

4

So Happy

Mike Smith

Mark Glatt

5

Fulleffort

Tyler Gaffalione

Brad Cox

6

The Puma

Javier Castellano

Gustavo Delgado

7

Silent Tactic

Cristian Torres

Mark Casse

8

Emerging Market

Flavien Prat

Chad Brown

9

Albus

Por asignar

Riley Mott

10

Potente

Juan Hernández

Bob Baffert

11

Pavlovian

Edwin Maldonado

Doug O’Neill

12

Right to Party

Christopher Elliott

Kenny McPeek

13

Incredibolt

Por asignar

Riley Mott

14

Golden Tempo

José L. Ortiz

Cherie DeVaux

15

Stark Contrast

Kazushi Kimura

Michael McCarthy

16

Iron Honor

Manuel Franco

Chad Brown

17

Chief Wallabee

Junior Alvarado

William Mott

18

Damon Bourbon (Japón)

Atsuya Nishimura

Manabu Ikezoe

19

Six Speed (Euro/Medio)

Mickael Barzalona

Bhupat Seemar

20

Wonder Deam (Euro/Medio)

Ryusei Sakai

Deisuke Takayanagi

 

También y según el criterio; los elegibles serían: Chip Honcho, Intrépido y Litmus Test.

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