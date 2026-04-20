Rumbo a las 6,000 victorias: Javier Castellano es el jinete más destacado de la semana en New York

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Salón de la Fama, Javier Castellano, es el piloto más destacado el fin de semana en el hipódromo de Aqueduct, en el que demostró su talento sobre los fina sangres de carreras. Castellano, quien finalizó la temporada invernal en Gulfstream Park, se trasladó a Nueva York para continuar con su trabajo rumbo a las seis mil victorias de por vida.

Acueduct: Javier Castellano se llevó dos stakes

El jockey venezolano Salón de la Fama, Javier Castellano, se quedó con dos pruebas Stakes en la semana. El primero de ellos fue en la primera prueba selectiva de grama disputada en la temporada en la NYRA, encima de la yegua And One More Time, para Mark Casse.

De punta a punta se lleva el Plenty Of Grace Stakes de $100,000 disputado el viernes en distancia de la clásica milla en crono de 1:39.28. Ahora la hija de Omaha Beach en Complicated por Blame sumó su cuarta victoria de por vida en ocho presentaciones.

Luego, con Solitude Dude, atropelló con fuerzas en la recta final para quebrar la resistencia de Time to Roll, que buscaba ganar este evento desde la partida. El entrenador Saffie Joseph Jr. se lleva el Bay Shore Stakes de $150,000 en la jornada del sábado por dos largos y en crono de 1:25 sobre la pista de arena en Aqueduct.

Solitude Dude, de tres años, hijo de Yaupon, llega a este evento tras perder su invicto de tres presentaciones en el Fountain of Youth Stakes (G2), donde escoltó a Commandment y Chief Wallabee, ambos candidatos a correr el Kentucky Derby (G1).

Javier Castellano: futuros compromisos

Javier Castellano comparte su trabajo entre el hipódromo de Keeneland y Aqueduct.

El miércoles inicia en Keeneland, con dos montas, al igual que para el jueves. Mientras que el viernes tendrá el compromiso con Just Basking para Ian Wilkes en el Bewitch Stakes (G3T) por $350,000.

El sábado se traslada a Aqueduct, con tres montas, entre ellas sobre Blackmail para Mark Casse en el Woodhaven Stakes de $150,000 en pista de grama. Castellano suma 5,969 victorias de por vida.