Julien Leparoux recibe el George Woolf Memorial Award en Estados Unidos

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Este domingo 19 de abril se oficializó la entrega del George Woolf Memorial Award 2026 al jinete francés Julien Leparoux, otorgado por votación de jinetes de todo el país, que da reconocimiento al fusta por haber demostrado una conducta personal y profesional ejemplar, tanto dentro como fuera de la pista, cuestión que realza la imagen de la hípica en los Estados Unidos.

El premio honra la memoria de George Woolf, un legendario jinete conocido por montar a Seabiscuit y por su brillantez táctica, quien falleció tras un accidente en Santa Anita Park en 1946.

Santa Anita Park rinde homenaje a Julien Leparoux

Leparoux, francés de 42 años, compite en Estados Unidos desde 2005. En 2006, ganó el Premio Eclipse como mejor jinete aprendiz de Norteamérica. En 2009, también recibió el Premio Eclipse como mejor jinete de Norteamérica. Es uno de los cuatro únicos jinetes que han ganado un Premio Eclipse tanto en su etapa de aprendiz como de jinete profesional.

Hasta el 10 de abril, Leparoux había ganado 3,068 carreras y acumulado ganancias en premios de más de 207 millones de dólares. Su mayor éxito se ha dado en pruebas de Breeders' Cup, donde ha ganado siete de los prestigiosos eventos y ha figurado en otros 15.

Su mejor actuación en la Breeders' Cup fue en 2009 en Santa Anita, cuando ganó la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint (G1) con Informed Decision; la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) a bordo de She Be Wild y la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) sobre Furthest Land.

Jinetes ganadores más recientes

El George Woolf Memorial Award, se otorga anualmente desde 1950 por el Jockeys' Guild y es considerado uno de los honores más prestigiosos y personales que un jinete puede recibir en Norteamérica. Los últimos cinco ganadores, han sido:

2026 : Julien Leparoux

: Julien Leparoux 2025 : Kendrick Carmouche

: Kendrick Carmouche 2024 : Junior Alvarado

: Junior Alvarado 2023 : Javier Castellano

: Javier Castellano 2022: Joe Bravo

Destacamos que Ramón Alfredo Dominguez, fue el primer jinete venezolano en recibir este galardón; 2012.