Emisael Jaramillo con Simply Joking aplasta a sus rivales en el Santa Maria Stakes (G3)

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Este domingo el hipódromo de Santa Anita Park, en su primera semana del Hollywood Meet, presentó una cartelera de nueve competencias en la que incluyó el Santa María Stakes (G3) con una bolsa de $100,000 en distancia de 1.700 metros. Carrera que presentó el duelo entre Nafisa y Simply Joking, en la cual, la conducida por Emisael Jaramillo se lleva el triunfo desde la partida y al galope.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo con Simply Joking gana el reto a Nafisa

Este domingo en la octava carrera de la programación, Simply Joking con Emisael Jaramillo, aprovechó su velocidad inicial para tomar la delantera desde la partida, y con el mismo control llevarse la victoria en el Santa Maria Stakes (G3), con una bolsa de premios de $100,000, para potrancas y yeguas sobre una distancia de 1 1/16 millas.

Emisael Jaramillo, sin dar ventajas ubicó a su conducida en la punta, siempre escoltada por su rival Nafisa con Juan Hernández, que intentó asechar a la puntera en varias oportunidades, pero los esfuerzos fueron inútiles.

Esta fue la primera victoria de Emisel Jaramillo y Simply Joking en una carrera de grado en el presente meeting de Hollywood en Santa Anita Park. La hija de Practical Joke, ganó con un tiempo de 1:42.38 tras marcar parciales de 23.25, 46.65, 1:10.44 y 1:35.73.

Con esta victoria la entrenada de McCarthy, quedó lista para la Santa Margarita Stakes (G2), que se disputará el 30 de mayo sobre una distancia de 1 1/8 millas en Santa Anita.