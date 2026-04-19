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Francisco Arrieta con Hat Trick para cerrar la semana en Oaklawn Park

El venezolano tiene una pelea cerrada por el liderato del meeting a falta de dos semanas de acción

Por

Saúl García
Domingo, 19 de abril de 2026 a las 07:12 pm
Francisco Arrieta con Hat Trick para cerrar la semana en Oaklawn Park
@RobertYates1982
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La tarde de este domingo, el hipódromo de Oaklawn Park cumplió con una jornada de nueve carreras, luego de la fiesta del Oaklawn Handicap que se corrió la noche del sábado con una victoria para el tordillo White Abarrio sobre los ejemplares Sovereingty y Journalism respetivamente.

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La primera de las victorias de Francisco Arrieta de este domingo la consiguió en la tercera carrera, en un Claiming de $36.000 con el ejemplar Drum Roll Please en una distancia de 1.600 metros en arena con un tiempo oficial de 1:36.51 y generó dividendos de $12.40, $5.40 y $4.40 respetivamente.

El doblete lo completaría en la octava prueba, en un Allowance Optional Claiming de $127.000 en recorrido de 1.200 metros en arena, donde ganaría con Devil’s Tower para el entrenador Antonio Hernández con un tiempo oficial de 1:09.46 y dejar dividendos de $11.0 a ganador, $4.40 el place y $3.00 el show de la carrera.

Por último, en la novena y carrera de cierre de la jornada dominical, se disputó un Maiden Special Weight de $110.000 en distancia de 1.200 metros en arena, donde el jockey venezolano Francisco Arrieta completaría su triplete por medio del ejemplar Pardon Me Z, pensionado del trainer William Fires.

El tiempo oficial de la carrera fue de 1:12.19 y generó los dividendos de $8.40 a ganador, $3.40 el place y $3.20 el show de la competencia. Con las tres victorias de hoy, Arrieta se coloca con 60 triunfos, a dos del líder del meeting, Cristian Torres a falta de dos semanas para que termine la temporada el sábado 2 de mayo.

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