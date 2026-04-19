Samuel Marín completa una manito y es el primer venezolano con 100 victorias en el 2026

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El jockey venezolano Samuel Marín se quedó con más de la mitad de la jornada de carreras de este domingo en el hipódromo de Tampa Bay Downs donde es virtualmente el campeón de jockeys por segundo año consecutivo a falta de tres semanas para que finalice el meeting de invierno-primavera.

Estados Unidos: Samuel Marín con cinco victorias este domingo en Tampa Bay Downs

La primera de las victorias de Marín este domingo llegó en la segunda competencia, en un Maiden Claiming de $23.000 para potras de tres años donde ganaría con la tresañera The Beaster Bunny, presentada por Kathleen O’Connell, la cual recorrió los 1.200 metros en arena en un tiempo de 1:12.00 y generó dividendos de $11.00 a ganador, $4.60 el place y $3.40 el show de la misma.

El doblete lo alcanzó en la tercera carrera con el potro Prodigious en un Maiden Claiming de $25. Para ejemplares de tres años en recorrido de 1.640 metros en arena, donde marcó un tiempo oficial de 1:40.53 y pagó los dividendos de $4.20, $2.60 y $3.00 respectivamente.

El triplete de fotografías de Marín llegaría en la quinta competencia, en un claiming de $25.300 para yeguas de tres y más años con Princess Britni en distancia de 1:38.28 para los 1.600 metros en grama que se corrió y generó los pagos de $3.40 a ganador, $2-60 el place y $2.10 en el show.

Samuel Marín ganaría su cuarta carrera del domingo en la séptima carrera de la tarde en Oldsmar por medio de Dynamic Actress, presentada por John Pimental en un Starter Allowance de $28.000 para yeguas de cuatro y más años en distancia de 1.700 metros en grama, donde dejó tiempo oficial de 1:43.41 y generó dividendos de $7.80 a ganador, $3.80 el place y $2.80 el show.

Por último, en la octava y penúltima carrera de la jornada, conseguiría la “Manito” de triunfos por medio de Fast Town, y tercera con la entrenadora Kathleen O’Connell, en un Allowance Optional Claiming de $55.500 donde dejó un tiempo oficial de 1:09.31 para los 1.200 metros en arena y pagó dividendos de $4.00 a ganador, $3.00 el place y $2.20 el show.

Samuel Marín se convierte así en el primer jockey venezolano en ganar y pasar las 100 carreras en la presente temporada, y se colocó muy cerca del récord de 147 triunfos del español Antonio Gallardo que tiene en Tampa Bay Downs, al llegar a 134 a falta de tres semanas de acción.