Juan Carlos Ávila suma una más y está más cerca del titulo en Tampa Bay Downs

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La tarde de este domingo 19 de abril del 2026 se realizó una jornada de nueve carreras en el hipódromo de Oldsmar en Tampa Bay Down, donde el jockey venezolano Samuel Marín fue el más destacado de la jornada al ganar cinco carreras de las nueve mencionadas.

Estados Unidos: Juan Carlos Ávila se mantiene líder del meeting en Tampa Bay Downs

A la altura de la cuarta carrera de la jornada dominical se corrió un Maiden Special Weigth de $55.000 reservado para ejemplares de tres y más años en recorrido de 1.400 metros en arena, donde la victoria la alcanzó el ejemplar Music On the Run, con la monta de Ángel Morales y presentado por el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila.

Los parciales de la carrera fueron de 22’91 en los primeros 400 metros, 46’30 en la media milla, 1:11.55 en los 1.200 metros y 1:24.55 en la distancia mencionada con un remate de 13’00 en los 200 metros finales y geneó dividendos de $5.00 a ganador, $3.00 el place y $2.20 el show.

Music On the Run es un tresañero nacido el 20 de marzo del 2023 en las tierras de Michelle Coppernoll, es un producto del semental Battalion Runner en Miss Nelson por Lord Nelson el cual rompe el Maiden en su segunda presentación como purasangre, es propiedad de Span Investment, quienes los compraron por $2.200 y ya ha producido $41.700 en ganancias hasta los momentos.

Ávila con este triunfo llegó a 39 en el meeting de Tampa y tiene seis victorias de ventaja sobre la entrenadora Kathleen O’Connell, quien desplazó a Juan Arriagada de ese puesto al ganar cinco carreras este domingo.

El entrenador venezolano tiene para la jornada de miércoles cuatro ejemplares a presentar en el inicio de la penúltima semana de acción del meeting que finaliza el próximo domingo 3 de mayo.