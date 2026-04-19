Frank Reyes con tres victorias en el inicio del meeting en Hawthorne

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La tarde de este domingo 19 de abril sirvió para ver iniciar el meeting de Hawthorne en Illinois, Chicago, que estará activo hasta el 1 de noviembre del año en curso donde el primer gran protagonista de la temporada ha sido venezolano Frank Reyes al conseguir tres victorias de siete competencias que se realizaron.

Estados Unidos: Frank Reyes consigue Hat Trick en el inicio del meeting de Hawthorne

La primera de las victorias del jockey venezolano Frank Reyes la logró con la primera prueba de la temporada, donde se disputó un Claiming de $10.000 donde ganó con el ejemplar Strange Arrange en una distancia de 1.000 metros en arena y dejó un tiempo oficial de 57.58 y generó dividendos de $4.80 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show en dupla con el entrenador Eduardo Rodríguez.

El doblete lo conseguiría en la tercera competencia del programa en otro claiming, pero de $12.500, también en 1.000 metros en arena, ahora con el purasangre Rodovías del trainer Elias López con un tiempo oficial de 59.47 y pagó dividendos de $32.80 a ganador, $7.80 el place y $3.80 el show.

Por último, en la sexta carrera de la programación dominical, en otro claiming, pero de $11.000, en distancia de 1.670 metros en arena, Reyes ganaría con Oliverio, también del entrenador Elías López, ahora con un crono oficial de 1:42.27 y pagó dividendos de $6.40 a ganador, $3.40 el place y $2.10 el show de la carrera.

Reyes viene de terminar entre los primeros diez jinetes ganadores del meeting anterior con 28 victorias alcanzadas.