Esta historia te conmoverá: Observa cómo Christopher Elliott Bracho llega al Kentucky Derby (G1)

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Christopher Elliott Bracho, sobrino del jinete venezolano Richard Bracho e hijo del jinete Stewart Elliott, ganador de múltiples carreras de Grado 1, Christopher Elliott, desde sus comienzos en 2024, se ha destacado en la profesión con méritos propios, a pulso (como quien dice), para uno de sus grandes compromisos dentro de su carrera. Ser jinete de un ejemplar en la prueba más importante dentro del turf estadounidense, el Kentucky Derby (G1).

Una historia que comenzó con su padre

La New York Racing Association (NYRA) este fin de semana realizó una entrevista al joven jinete venezolano Christopher Elliott Bracho, en la que destaca cómo ha sido su vida en lo personal y profesional dentro del turf, para lo que es el gran compromiso para uno de los escenarios más importantes de este deporte, ya que montará a Right to Party, entrenado por Ken McPeek, en el Kentucky Derby (G1) el sábado 2 de mayo en Churchill Downs.

Elliott nació el 19 de abril de 2006, casi dos años después de que su padre estuviera a punto de conseguir la Triple Corona a bordo de Smarty Jones, ganador del Kentucky Derby (G1) y el Preakness Stakes (G1) de 2004, para luego caer derrotado por Birdstone en el Belmont Stakes (G1). A pesar de esa derrota, Smarty Jones, con un récord de 8 victorias en 9 carreras, sigue siendo uno de los caballos más queridos del mundo de las carreras, y su biografía en el Salón de la Fama comienza diciendo: Fue el caballo del que todos se enamoraron.

Christopher Elliott llega a su primer Kentucky Derby (G1)

Elliott Bracho: “He visto el Derby de Kentucky mil veces o más, así como el Preakness y el Belmont. He visto esas carreras desde que era niño”, dijo. “Todavía no me lo creo. Es una sensación increíble. Soy muy afortunado y agradezco enormemente a Kenny McPeek, al propietario y a todo el equipo por mantenerme en la competición. Tan joven en mi carrera, tengo la oportunidad de ir al Derby”.

Elliott consiguió su pase al Derby a bordo de Right to Party, propiedad de Chester Broman, Sr., en el Wood Memorial Stakes (G2), en el hipódromo de Aqueduct. Allí, impulsó al hijo de Constitution desde la undécima posición de doce participantes durante la media milla para superar por una nariz a Ocelli y quedar segundo, a 1 1/4 cuerpos del ganador Albus.

Right to Party se aseguró 50 puntos de clasificación para el Derby de las Rosas, por su segundo puesto en la carrera de nueve furlongs, que se suman a los 15 que obtuvo por su tercer puesto con Elliott a bordo en el Gotham Stakes (G3).

Christopher Elliott con un inicio exitoso

Elliott, que creció montando en la granja de su familia en Nueva Jersey, dijo que no fueron las repeticiones de la carrera ganadora del Derby de Kentucky de su padre lo que despertó su interés por convertirse oficialmente en jockey, sino un día en Del Mar viendo la carrera en persona.

No estaba seguro de qué quería hacer. “Cuando tenía unos 14 años, mi padre ganó dos carreras importantes en Del Mar, y eso fue lo que me inspiró”, dijo Elliott. Quiero agradecer a mi padre, a mi tío Richard Bracho, que también es jinete, y a todos los que me apoyaron. Sarah Davidson fue la primera entrenadora que me dio trabajo. Hay mucha gente a la que quiero agradecer”.

El 21 de abril de 2024, dos días después de cumplir 18 años, Elliott debutó como jinete a bordo de Ru Mor Starter en Lone Star Park. A partir de ese entonces, José Santos Jr., se convirtió en su agente hasta la fecha.

Estuvo a tiempo completo en la New York Racing Association, Inc. (NYRA) al mes siguiente, durante el Belmont Stakes en la temporada de otoño de Big A. Ese año registró un récord de 14 victorias en el circuito, y el año pasado alcanzó un impresionante récord de 73 victorias con ganancias de 5,4 millones de dólares, lo que le valió una nominación al premio Eclipse al Aprendiz Destacado.

Una monta con oportunidad

Right to Party tiene un récord de 1 victoria, 1 segundo y 2 terceros en cuatro presentaciones en Aqueduct, destacando su victoria en su segunda salida en una milla de una sola curva en enero con Reylu Gutiérrez como jinete. Elliott montó al castaño en sus otras tres salidas, incluyendo un tercer puesto en su debut detrás de Iron Honor, ganador del Gotham Stakes.