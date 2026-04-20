Por esta razón, Irad Ortiz Jr. domina las ganancias en Estados Unidos

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Antes del inicio de actividad para Irad Ortiz Jr. y Flavien Prat, el francés dominaba el leaderboard por unos 250 mil dólares, para el miércoles 15 de abril. Ambos jinetes contaron con sus mejores montas para la semana en Keeneland, que finalizará este viernes 24 de abril, para dar paso a la temporada de primavera al hipódromo de Churchill Downs, que albergará al Kentucky Oaks (G1) y Kentucky Derby (G1), las pruebas más sobresalientes para ejemplares de 3 años en Estados Unidos.

Keeneland: Los números no mienten

La penúltima semana en Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, contó con la participación de los mejores jinetes en las últimas temporadas en Estados Unidos: Irad Ortiz Jr. y Flavien Prat, quienes se han repartido el liderazgo en estas tierras.

La lucha por ser el máximo productor de dinero en 2026 está intensa. En una batalla que no da tregua, Irad Ortiz Jr. remontó con doce victorias en la semana en este circuito para colocarse en la cima del standing y en producción en Estados Unidos. Entre esas victorias, fue con Alpine Princess en el Baird Doubledogdare Stakes (G3) en Keeneland, y con White Abarrio, la más importante del calendario, en el Oaklawn Handicap (G2).

Irad Ortiz Jr., rumbo a mejores números

Irad Ortiz Jr., para esta semana busca consolidarse como campeón en el Sprint Meet de Keeneland, con 25 montas en el cierre de temporada primaveral en este recinto. Ortiz Jr. tiene 99 victorias en la temporada, 19 de las cuales son en este óvalo, y sus ganancias se remontan a $9,807,420, que lo colocan como el líder absoluto de los jinetes en Estados Unidos.