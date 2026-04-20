Mira como luce el potro de los $10.5 millones en su primer galope sobre pista de Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Todo un impacto causó el pasado viernes 17 de abril cuando, en el último día de subastas en la Ocala Breeders’ Sales (OBS) de Florida para potros en entrenamiento, el Hip 1056, un hijo del campeón invicto Flightline, fue subastado por un precio final de 10.5 millones de dólares.

Santa Anita Park: El hijo de Lucrezia realizó sus primeros galopes

El HIP 1056 se trata de un macho castaño nacido el 29 de abril de 2024, producto del cruce entre el ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1) y la yegua madre Lucrezia, una hija del multicampeón semental Into Mischief. Este potrillo fue adquirido por

El magnate de origen saudí Amr Zedan. A través de su divisa, Zedan Racing Stables LLC.

Este hijo de Flightline detuvo el cronómetro en un impresionante tiempo de 9.3 segundos para los 200 metros (un furlong) durante el tradicional Under Tack Show (Show de Briseos) el pasado sábado 12 de abril.

El potro fue consignado por Hartley / DeRenzo Thoroughbreds LLC; esta mañana fue capturado por equipo de 1/ST TV (@Watch1ST) con los aperos o implementos de Bob Baffert en la pista principal de Santa Anita Park, en sus primeros galopes luego de las primeras subastas de la temporada.

Se convirtió en el cuarto más caro en la historia

El récord histórico de ventas para un purasangre en subasta pública lo ostenta el recordado The Green Monkey, vendido en 2006 por 16 millones de dólares en Fasig-Tipton Calder y consignado también por Hartley / DeRenzo Thoroughbreds LLC.

Con este resultado, el hijo de Flightline se ubica ahora en el cuarto puesto de la lista de todos los tiempos, superado únicamente por: