Kentucky Derby: ¡Anda volando! Este fue el trabajo de Further Ado en Churchill Downs

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Cada día falta menos para que se realice una nueva edición del primer paso de la triple corona del turf en Estados Unidos con la edición 152 del Kentucky Derby G1 que se va a realizar el próximo 2 de mayo en el mítico óvalo de Churchill Downs y donde participarán 20 ejemplares por $5 millones de dólares en premios.

Estados Unidos: Este fue el trabajo de Further Ado en Churchill Downs

Uno de los ejemplares que suena para ganar la edición 152 del Derby de las Rosas, es el potro Further Ado, pensionado del entrenador Brad Cox, el cual irá con la monta del astro boricua John Velázquez y viene de ganar el Blue Grass Stakes G1 en el meeting de Keeneland, en Lexingtong.

El hijo de Gun Runner en Sky Dreamer por Sky Mesa ya se encuentra en Churchill Downs y su primer trabajo en la pista lo realizó la mañana del viernes 17 de abril donde dejó parciales de 48,60 en la media milla, mientras que la mañana de este lunes salió a hacer entrneamiento antes de las 6 de la mañana de Estados Unidos.

El potro que fue comprado por Spendthrift Farm por $550.000 y ya generado $1.1 millones de dólares en ganancias, gracias a sus tres triunfos en seis presentaciones que cumplido entre dosañero y tresañero.

El próximo sábado se sabrá por cuál puesto de pista saldrá el potro en la busquedad de conseguir la prueba más importante del turf norteamericano.