Kentucky Derby: Commandment ya trabaja en Churchill Downs y estos fueron sus parciales

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A partir de este lunes 20 de abril, solo faltan 12 días para que se realice una nueva edición del Kentucky Derby G1, que llegará a su edición 152 el próximo 2 de mayo a realizarse en el mítico óvalo de Churchill Downs con 20 ejemplares a competir por $5 millones de dólares en premios.

Estados Unidos: Así trabajo Commandment en Churchill Downs

El purasangre de tres años y principal favorito para ganar el Kentucky Derby G1 el próximo sábado 2 de mayo, Commandment, trabajo la mañana del viernes en el óvalo de Churchill Downs con un parcial de 59.60 en los 1.000 metros por la parte interna de la pista acompañado con otro ejemplar en una simulación de duelo.

Debemos recordar que el potro es un hijo del múltiple campeón semental y nuevo “Jefe de Raz”, Into Mischief en Sippican Harbor por Orb, el cual no ha perdido en el 2026 en tres carreras y suma cuatro triunfos en cinco presentaciones con más de un millón de dólares en ganancias, gracias a sus triunfos en Fountain Of You Stakes G2 y el Florida Derby G1, ambos en Gulfstream Park.

El tresañero pertecene a la cuadra del entrenador Brad Cox y es propiedad de Wathnan Racing, quienes los compraron por $500.000 en las subastas de Keeneland en septiembre del 2024 como yearling