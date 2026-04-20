Estas son las 14 posibles potras para correr el Kentucky Oaks (G1)

La Kentucky Oaks (G1), que celebra su edición 152, es la carrera más importante de Estados Unidos para potrancas de 3 años. Celebrada cada año el día anterior al Derby de Kentucky, la Oaks ofrece una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares y otorga a la ganadora la icónica guirnalda "Lilies for the Fillies".
NOTAS RELACIONADAS
Siendo uno de los eventos deportivos más longevos de la historia de Estados Unidos, la Oaks está impregnada de tradición y significado. El Día de la Oaks también celebra la concienciación sobre el cáncer de mama, donde los aficionados se suman a la tradición de "Pink Out" vistiendo tonos rosas para honrar esta importante causa.
2026 Kentucky Oaks: Nómina de las posibles corredoras
Este sábado 25 de abril, serán sorteados los puestos de partidas para la presente edición. A continuación, estás son las 14 participantes para evento:
|
Pos.
|
Ejemplar
|
Jinetes
|
Entrenador
|
1
|
Meaning
|
Juan Hernández
|
Michael McCarthy
|
2
|
Percy’s Bar
|
Luan Machado
|
Ben Colebrook
|
3
|
Bella Ballerina
|
Tyler Gaffalione
|
Brendan Walsh
|
4
|
Couting Stars
|
Francisco Arrieta
|
Mark Casse
|
5
|
Prom Queen
|
Javier Castellano
|
Brad Cox
|
6
|
Always A Runner
|
Dylan Davis
|
Chad Brown
|
7
|
Explora
|
Flavien Prat
|
Bob Baffert
|
8
|
Zany
|
Irad Ortiz Jr.
|
Todd Pletcher
|
9
|
She Be Smooth
|
Por nombrar
|
Todd Pletcher
|
10
|
My Miss Mo
|
Tyer Gaffalione
|
Saffie Joseph Jr
|
11
|
Search Party
|
Cristian Torres
|
Mark Casse
|
12
|
Pashmina
|
Ramón Vásquez
|
Rob Atras
|
13
|
Paradise
|
Por asignar
|
Brad Cox
|
14
|
Bottle of Rouge
|
Por asignar
|
Bob Baffert
También, y según el criterio; la elegible sería: Lorelei Lee y Brooklyn Blonde.