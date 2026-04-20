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Estas son las 14 posibles potras para correr el Kentucky Oaks (G1)

La prueba de la icónica guirnalda “Lilies for the Fillies”

Por

Darwin Dumont
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 02:00 pm
Estas son las 14 posibles potras para correr el Kentucky Oaks (G1)
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La Kentucky Oaks (G1), que celebra su edición 152, es la carrera más importante de Estados Unidos para potrancas de 3 años. Celebrada cada año el día anterior al Derby de Kentucky, la Oaks ofrece una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares y otorga a la ganadora la icónica guirnalda "Lilies for the Fillies".

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Siendo uno de los eventos deportivos más longevos de la historia de Estados Unidos, la Oaks está impregnada de tradición y significado. El Día de la Oaks también celebra la concienciación sobre el cáncer de mama, donde los aficionados se suman a la tradición de "Pink Out" vistiendo tonos rosas para honrar esta importante causa.

2026 Kentucky Oaks: Nómina de las posibles corredoras

Este sábado 25 de abril, serán sorteados los puestos de partidas para la presente edición. A continuación, estás son las 14 participantes para evento:

 

Pos. 

Ejemplar

Jinetes

Entrenador

1

Meaning

Juan Hernández

Michael McCarthy

2

Percy’s Bar

Luan Machado

Ben Colebrook

3

Bella Ballerina

Tyler Gaffalione

Brendan Walsh

4

Couting Stars

Francisco Arrieta

Mark Casse

5

Prom Queen

Javier Castellano

Brad Cox

6

Always A Runner

Dylan Davis

Chad Brown

7

Explora

Flavien Prat

Bob Baffert

8

Zany

Irad Ortiz Jr.

Todd Pletcher

9

She Be Smooth

Por nombrar

Todd Pletcher

10

My Miss Mo

Tyer Gaffalione

Saffie Joseph Jr

11

Search Party

Cristian Torres

Mark Casse

12

Pashmina

Ramón Vásquez

Rob Atras

13

Paradise

Por asignar

Brad Cox

14

Bottle of Rouge

Por asignar

Bob Baffert

 

También, y según el criterio; la elegible sería: Lorelei Lee y Brooklyn Blonde.

 

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