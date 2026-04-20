Estas son las 14 posibles potras para correr el Kentucky Oaks (G1)

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La Kentucky Oaks (G1), que celebra su edición 152, es la carrera más importante de Estados Unidos para potrancas de 3 años. Celebrada cada año el día anterior al Derby de Kentucky, la Oaks ofrece una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares y otorga a la ganadora la icónica guirnalda "Lilies for the Fillies".

Siendo uno de los eventos deportivos más longevos de la historia de Estados Unidos, la Oaks está impregnada de tradición y significado. El Día de la Oaks también celebra la concienciación sobre el cáncer de mama, donde los aficionados se suman a la tradición de "Pink Out" vistiendo tonos rosas para honrar esta importante causa.

2026 Kentucky Oaks: Nómina de las posibles corredoras

Este sábado 25 de abril, serán sorteados los puestos de partidas para la presente edición. A continuación, estás son las 14 participantes para evento:

Pos. Ejemplar Jinetes Entrenador 1 Meaning Juan Hernández Michael McCarthy 2 Percy’s Bar Luan Machado Ben Colebrook 3 Bella Ballerina Tyler Gaffalione Brendan Walsh 4 Couting Stars Francisco Arrieta Mark Casse 5 Prom Queen Javier Castellano Brad Cox 6 Always A Runner Dylan Davis Chad Brown 7 Explora Flavien Prat Bob Baffert 8 Zany Irad Ortiz Jr. Todd Pletcher 9 She Be Smooth Por nombrar Todd Pletcher 10 My Miss Mo Tyer Gaffalione Saffie Joseph Jr 11 Search Party Cristian Torres Mark Casse 12 Pashmina Ramón Vásquez Rob Atras 13 Paradise Por asignar Brad Cox 14 Bottle of Rouge Por asignar Bob Baffert

También, y según el criterio; la elegible sería: Lorelei Lee y Brooklyn Blonde.