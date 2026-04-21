Todo listo para la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano (G1) este domingo en Monterrico, Perú

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A menos de una semana para correrse la edición número 42 del Gran Premio Latinoamericano (G1), que se disputará en pista de césped y tendrá una longitud de 2.000 metros, con un premio total de $300,000.

La sede de este evento será el hipódromo de Monterrico, Perú, que se convertirá por séptima vez en el lugar donde se celebra el importante campeonato del turf sudamericano, organizado por el Jockey Club de Monterrico.

La OSAF anunció los clasificados oficiales

La Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre (OSAF) ratificó que Perú será la próxima sede del Gran Premio Latinoamericano 2026, en su edición 42. La OSAF tomó esta decisión tras reunión realizada hoy en Río de Janeiro. La ratificación de la decisión fue tomada en homenaje al Jockey Club del Perú, que cumplirá 80 años de vida.

De esta manera, el hipódromo de Perú también defenderá su casa, ya que se ha mantenido imbatible en las seis ediciones disputadas como anfitrión: 1987, 1993, 1999, 2008, 2014 y 2024. El 2026 será la séptima vez que lo haga.

Estos son los ejemplares con sus jinetes a participar este domingo 26 de abril: