Entrenado por José Francisco D’Angelo es nombrado Caballo del Año 2025 en este domicilio en Estados Unidos

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La Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Pura Sangre de Florida (FTBOA), fueron anunciaron durante la Gala de Premios en el Centro Cultural Circle Square en Ocala, celebrada este lunes 20 de abril, los campeones de la temporada anterior en el estado de la Florida.

Bentornato Caballo del Año 2025 en la Florida

El entrenado por José Francisco D’Angelo, Bentornato, ganador de la Breeders' Cup Sprint (G1) se convierte en el sexto ganador criado en Florida, junto con Eillo en 1984, Precisionist (1985), Smile (1986), Cherokee Run (1994) y Big Drama (2010). Además, es el trigésimo ganador de una carrera de la Breeders' Cup criado en Florida.

Criado por Tanma Corporation, propiedad de Susan y Charles Chu, Bentornato finalizó 2025 con ganancias de más de 2,3 millones de dólares para sus propietarios, Leon King Stable Corporation y Julia y Michael Iavarone.

Live Oak Stud y Live Oak Plantation los más ganadores de la FTBOA

El premio al Criador del Año 2025 de la FTBOA, otorgado por votación de la junta directiva de la FTBOA, se entrega por séptima vez a Live Oak Stud, propiedad de Charlotte Weber. Live Oak Stud ya había sido galardonado como Criador del Año de la FTBOA en 2006, 2007, 2017, 2019, 2020 y 2021. En 2025, sus caballos criados en casa obtuvieron $2,889,679 en 386 carreras, con 65 victorias, 52 segundos puestos y 68 terceros.

Live Oak Plantation, propiedad de Weber, también fue el propietario líder de Florida en 2025, encabezando la lista de ganancias de caballos criados en Florida con $3,120,3521 en 259 carreras, con 45 victorias, 50 segundos puestos y 36 terceros. Esta es la octava vez que Live Oak Plantation obtiene el título de propietario líder de Florida, tras haberlo logrado en 2011, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2024.

Khozan consigue sexto título consecutivo

Por sexto año consecutivo, un récord, Khozan es el Semental del Año de Florida con ganancias de descendencia de $6,303,290. Obtuvo los títulos en 2020 ($3,521,813), 2021 ($3,671,794), 2022 ($4,513,950), 2023 ($6,292,158) y 2024 ($5,679,578).

Khozan estuvo representado en 2025 por los ganadores de siete carreras de stakes, y su caballo con mayores ganancias, con $203,120, fue Dear Dad.

Mientras que Leinster, fue el semental novato líder del estado y el semental juvenil líder en 2025 con ganancias de descendencia de $832,731 de nueve ganadores y 22 participantes.

Otros campeones criados en Florida

De igual manera fueron reconocidos los siguientes campeones;

Campeón macho de 2 años; Camigol

Campeón hembra de 2 años; Ground Support

Campeón macho de 3 años; Macho Music

Campeona potranca de 3 años; G W's Girl

Campeona femenina mayor y campeona velocista femenina; R Disaster

Campeón de césped macho; Reef Runner

Campeona de carreras de césped; Queen Máxima

Her Special Way, la madre de Bentornato, fue nombrada Yegua Madre del Año 2025 en Florida. Actualmente es propiedad de Champion Equine, de Michael Sucher.

El premio Joseph M. O'Farrell Memorial Award 2025, presentado por Ocala Breeders' Sales Company, fue otorgado a Golden Rock Thoroughbreds, de Keiber Rengifo, y a Stuart Morris. Morris presentó a Bentornato, Caballo del Año de la FTBOA, en la subasta de potros de octubre de 2022 de OBS. Golden Rock Thoroughbreds lo presentó en la subasta de marzo de 2023 de OBS.

La granja Rivermont Farm de Ashley y Vincent Mirarchi en Ocala recibió el premio Needles 2025, que reconoce a un criador pequeño y destacado de Florida. Entre los ejemplares más destacados criados por Rivermont Farm en 2025 se encontraba Jasper Robusto, ganador de múltiples carreras importantes en Japón. Los caballos criados en Rivermont obtuvieron 805.410 dólares en ganancias el año pasado.