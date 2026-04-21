Este es el plan maestro de Sovereignty según su entrenador para la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la primera actuación del Caballo del Año 2025, Sovereignty el pasado sábado en lo que fue el Oaklawn Handicap (G2) con el enfrentamiento épico entre Journalism y White Abarrio, este vencedor del evento, el entrenado por Bill Mott dijo que "tenía buen aspecto" tras la carrera, que fue su primera participación desde su victoria por 10 cuerpos en el Travers Stakes (G1) el pasado agosto en Saratoga.

Sovereignty de cara a la temporada

Una vez concluido el evento y dentro de las caballerizas, su entrenador aseveró “Corrió bien”, dijo Mott. “Cuando iban por la recta opuesta, vi dónde estaba White Abarrio y dije: “Le estamos preparando el terreno'” enfatizó Bill.

“Corrió con mucha intensidad”, dijo Mott. “Probablemente se cansó un poco. Lleva ocho meses sin competir”.

Mott dijo; “Va a ir a Churchill durante un par de semanas”, “y luego a Saratoga y probablemente entrenará allí hasta llegar al Stephen Foster (G1)”.

El Stephen Foster Stakes (G1) del 27 de junio en Churchill Downs, es el primer objetivo luego de esta carrera, según Bill Mott. Luego, el Whitney Stakes (G1) del 8 de agosto en Saratoga y la Jockey Club Gold Cup (G1) del 18 de septiembre en Belmont Park son objetivos potenciales para Sovereignty antes de la Breeders' Cup Classic.