¡En busca de la grandeza! ¿Romantic Warrior, podrá lograr un cuarto triunfo en la FWD Queen Elizabeth II Cup (G1)?

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La mañana de este martes el campeón Romantic Warrior, cumplió con su último calentamiento sobre la pista del hipódromo Sha Tim, Hong Kong, muy suelto y acompañado en busca de establecer un récord de cuatro victorias en FWD Queen Elizabeth II Cup (G1), en la que enfrenta a seis rivales.

Romantic Warrior por su cuarto trofeo en el QEII de G1

Romantic Warrior, de Danny Shum, quedó listo para FWD Queen Elizabeth II Cup (G1) en distancia de 2,000 metros sobre grama, prueba que reparte 30 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 2,8 millones de libras esterlinas) en el FWD Champions Day (Día de los Campeones de FWD) el domingo 26 abril, en Sha Tin, Hong Kong.

Con el objetivo de asegurar una cuarta FWD Queen Elizabeth II Cup (G1), que batiría récords, después de las victorias en 2022, 2023 y 2024, Romantic Warrior, galopó este martes 21 de abril en la pista principal de Sha Tin.

Romantic Warrior, con 13 victorias de Grupo 1 en Hong Kong, Australia, Japón y los Emiratos Árabes Unidos, Romantic Warrior también ostenta ganancias récord mundiales de 254.66 millones de dólares de Hong Kong (32.5 millones dólares americanos), una cifra que buscará aumentar contra algunos de los rivales más duros a los que se haya enfrentado, incluyendo a los ganadores internacionales de Grupo 1 Masquerade Ball, Royal Champion y Sosie.

Romantic Warrior, tiene como rivales a Rubylot, Numbers, Sosie, Giovanni, June Take, Royal Champion y Masquerade Ball. Un grupo de elite de gran valor para este compromiso, que buscan derrocar al gigante trotamundos.