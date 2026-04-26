Kentucky Oaks: Bob Baffert se queda fuera de la carrera de los lirios por el retiro de su yegua

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Bottle of Rouge se pierde el Kentucky Oaks 2026. Un problema de salud, manifestado a través de una tos persistente desde la mañana de este domingo, descarta a la corredora para la gran prueba de este viernes en Churchill Downs.

Lovely Grey: Ocupa el puesto 8 Kentucky Oaks Churchill Downs Datos Hípicos

El retiro de la pupila de Bob Baffert cede su lugar que fue el puesto de partida 8 a Lovely Grey, que sale de la lista de elegibles para integrarse al lote oficial de 14 competidoras.

Bottle of Rouge, una hija de Vino Rosso y propiedad de Natalie Jill Baffert estaba cotizada 15-1 según la línea matutina. Llegaba a la cita selectiva con un palmarés impecable tras sus triunfos en el Sunland Park Oaks (15 de febrero) y el Virginia Oaks (14 de marzo).

Con una campaña de cuatro victorias en seis salidas y ganancias por $577,000, su triunfo en el Del Mar Debutante Stakes (G1) del año pasado la acreditaba como una rival de cuidado.

Con la inclusión de Lovely Grey, la entrenadora Kelsey Danner asegura una representante en el prestigioso Kentucky Oaks. La hija de Vekoma, propiedad del Go Go Greys Stable de Dave Portnoy, llega tras una destacada actuación en el Bourbonette Oaks de Turfway Park, donde ocupó el segundo lugar el pasado 21 de marzo. Su trayectoria incluye una foja de 7: 1-2-1 y una bolsa acumulada de $148,668, producto de sus incursiones tanto en superficies sintéticas como en el césped.

El Kentucky Oaks de este viernes 1 de mayo marcará el debut de Lovely Grey sobre una pista de arena rápida y seca. Su única experiencia previa en esta superficie ocurrió en Horseshoe Indianapolis, donde enfrentó un terreno fangoso durante su estreno en pruebas para perdedores. Para este compromiso de Grado 1, el jinete Dylan Davis recibió la responsabilidad de la conducción.