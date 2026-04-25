¡Se define el destino en Churchill Downs! Sorteados los puestos de pista del Kentucky Derby 2026

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La expectativa terminó en el legendario óvalo de Louisville. Este sábado 25 de abril, los espacios de Churchill Downs acogieron el sorteo oficial de las posiciones de salida para la edición número 152 del Kentucky Derby (G1).

Tras este anuncio, los 20 potros inscritos ya poseen su lugar asignado en el aparato de partidas para la cita más importante del hipismo norteamericano.

Con la ubicación de cada ejemplar definida, las conexiones de los participantes ajustan desde ahora sus planes de carrera. El sorteo de los puestos de pista representa un factor crítico en esta competencia, pues el tráfico y la posición inicial a menudo deciden la suerte de los corredores en el primer giro del recorrido.

Definición de puestos de pista: Kentucky Derby Churchill Downs Datos hípicos

El primer favorito de acuerdo con el Morning Line (4-1) es Renegade para que partirá por el puesto de pista 1 una posición que exige una salida impecable para evitar el tráfico interno.

Mientras que Commandment, partirá por puesto de pista 6. El pupilo de Brad Cox. Será guiado por el jinete panameño Luis Sáez y Futher Ado, ejemplar que saldrá por el puesto de pista 18, será montado por el látigo boricua John Velásquez. Ambos ejemplares comparten el favoritismo con una proporción de 6-1 en el Morning Line.

Asimismo The Puma, que cuenta con la preparación de Gustavo Delgado Socorro, saldrá por el puesto 9. Para esta importante cita, la confianza de las conexiones recae nuevamente en el estelar jinete Javier José Castellano, cuya experiencia en este tipo de eventos representa una garantía absoluta para el equipo criollo.

Con los puestos definidos y los jinetes confirmados, la mesa está servida para la edición del Derby de las Rosas que prometerá emociones intensas el día sábado 2 de mayo en el óvalo de Churchill Downs.